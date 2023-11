Dvanáctsettrojka ani žádná jiná užitková škodovka se jistě nevrátí, ale kdyby takový plán existoval, mohla by stát třeba na základech Volkswagenu ID. Buzz. Takto si ji představuje český nezávislý designér.

Jak by mohla vypadat Škoda 1203, kdyby se mladoboleslavská automobilka rozhodla – či snad spíše, kdyby k tomu dostala svolení z vedení koncernu – postavit vlastní užitkové auto, se zamyslel grafik Honza Lušovský. Přináší ilustraci modelu v osobní i „cargo“ variantě.

Nejvýraznějším prvkem vozu zcela jistě jsou kulaté přední světlomety. Mnohem více ladí s původní „dvanáctsettrojkou“, než s dnešním designovým jazykem Škodovky, takže kdyby mělo v Mladé Boleslavi skutečně něco takovéhoto vzniknout, přinejmenším příď by jistě vypadala jinak.

Zezadu je vůz ryze moderní a lampy spojené linkou napříč zádí vypadají zajímavě, stejně jako lehce zkosená záď, která je jasným odkazem na původní 1203. Zdvojené A-sloupky zase ukazují na to, jaký technický základ by nový vůz mohl mít – Volkswagen ID. Buzz.

Honza Lušovský připravil kromě verze „mikrobus“ také skříňový vůz v barvách České Pošty, výroční verzi s plastovými nárazníky a plechovými koly – ale všimněte si, že i zde jsou kamery místo klasických zrcátek – a dále pohřební vůz a sanitku.

Že se do výroby takový vůz dostane, je krajně nepravděpodobné. I druhá generace roomsteru, která byla de facto přeznačkovaným Volkswagenem Caddy IV. generace, nedostala v roce 2015 zelenou, i když byla v podstatě připravená.

Přesto se můžeme zasnít - líbilo by se vám, kdyby Škodovka dala do výroby takovéto auto? Hlasujte v anketě a do komentářů se podělte o nápady, jak její design vylepšit.