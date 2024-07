Nový Cadillac Sollei vzdává hold minulosti. Láká na luxus i pozorování ptáků

Cadillac ohromuje novým konceptem luxusního kabrioletu. Ten se inspiruje slávou aut z padesátých let a přináší prvotřídní přepych.

Luxusní kabriolety Cadillac byly v minulosti symbolem bohatství i svobody. Na amerických silnicích se pohybovaly silniční křižníky, jejichž majestátnost a přepych dodnes na veteránských srazech oslovuje nespočet obdivovatelů. Dříve Cadillac dokonce konkuroval i Rolls-Roycu, ale aktuálně prodává trochu obyčejnější sedany a SUV a má vlajkovou elektrickou limuzínu Celestiq.

Dnes však Cadillac vzdává hold své minulosti a odhaluje ohromující koncept nového luxusního čtyřmístného kabrioletu. Ten navazuje na předcházející fascinující koncepty Sixteen, Ciel a Elmiraj a představuje se se jménem Sollei. Jedním z nejvýraznějších prvků prototypu je i elegantní odstín laku Manila Cream, jež automobilka začala používat na svých modelech už v roce 1957. Tehdy začínala největší sláva kabrioletů značky.

První koncept novodobého luxusního cadillacu bez střechy přijíždí na svět v dobách, kdy ani Rolls-Royce aktuálně neprodává vysoce exkluzivní kabriolet. Novinka zakládá na stylingu elektrické limuzíny Celestiq a sice nemá žádné oficiální technické informace, ale výchozí model má pohon všech kol s dvojicí elektromotorů o kombinovaném výkonu 447 kW (608 koní), točivém momentu 867 Nm a disponuje akumulátorem s kapacitou 111 kWh. Ujede až 483 kilometrů na jedno nabití.

V prvotřídně luxusním interiéru se pod stahovací střechou nachází architektura s velkým širokoúhlým zakřiveným displejem s úhlopříčkou 55“. Poutavým rysem je i kombinace skutečného ručně obráběného dřeva a kůže v odstínu odpovídajícímu exteriéru. Sollei je současně prvním cadillacem s čalouněním na biologické bázi známé jako Fine Mycelium. Jak už název napovídá, materiál obsahuje mycelium, obnovitelnou kořenovou strukturu hub.

Velkou inspirací pro Cadillac Sollei byl i odpočinek při pozorování ptáků. Koncept je totiž vybaven sadou 3D tištěných píšťalek, které jsou navrženy tak, aby přilákaly severoamerické ptáky, jako jsou stehlík nebo brhlík. A abyste je poznali, v základní výbavě konceptu je i kůží vázaný atlas s ručně malovanými ilustracemi a pouzdro na psací potřeby. Své zážitky z pozorování si tak můžete rovnou zapisovat.

Nový koncept Cadillac Sollei je nádhernou vzpomínkou automobilky na svou minulost a doufáme, že se v následujících letech objeví v sériové výrobě. Sice pod kapotou nemá tradiční osmiválec, ale do nové elektrické éry přináší to nejlepší ze starých dobrých časů. Věříme, že i na evropských silnicích by se jednalo o silnou konkurenci pro domácí Rolls-Royce, pokud někdy představí otevřenou variantu elektrického kupé Spectre.