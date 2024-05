V Česku se prodává raritní Cadillac za 730 tisíc. Bizarní Opera je jedna z 600

V české veteránské inzerci jsme našli opravdovou americkou raritu. V našich končinách se prodává vzácný Cadillac Seville Opera, co se vyrobil jen v 600 kusech. A navíc ani není příliš drahý.

Když se v sedmdesátých letech začaly u amerických zákazníků těšit stále většímu zájmu evropské luxusní vozy Audi, BMW nebo Mercedes-Benz, domácí výrobci museli vyrazit do ostrého konkurenčního boje. Detroitský Cadillac byl v minulých érách respektovaný jako jedna z nejvýznamnějších amerických značek, a proto musel obhájit svou pozici před evropskými soupeři. Následně tak v Detroitu znovuzrodili jméno Seville, slavné z padesátých let.

Nový cadillac však pro automobilku znamenal i novou filozofii. S tehdy ještě nedávnou ropnou krizí začali Američané přemýšlet jinak a už se neřídili přesvědčením, že „větší je lepší“. Novodobý Cadillac Seville se stal nejmenším, ale současně i nejdražším modelem v portfoliu značky, a dokonce se inspiroval britskou aristokracií. Bill Mitchell se se svým týmem designérů inspiroval o dekádu starším Rolls-Roycem Silver Shadow.

První Cadillac Seville vyráběných v letech 1975 až 1979 byl elegantním luxusním sedanem s tradičním 5,7litrovým vidlicovým osmiválcem od koncernové značky Oldsmobile, který se prodával nejen v zážehové verzi o 134 kW (180 koních), ale později i ve vznětové variantě o 78 kW (105 koních). Oba modely pak disponovaly třístupňovým automatem Turbo-Hydramatic a pohonem zadních kol.

Ne všechny dodnes existující Cadillacy Seville první generace však jsou správně zrajícími stylovými klasickými amerikami. V pozdějších sedmdesátých letech se totiž Cadillac Seville stal obětí floridských specialistů, kteří jej doslova znetvořili k nepoznání. Jeden z pár stovek takto přepracovaných kusů se právě prodává i v Česku.

Jmenuje se Cadillac Seville Opera a je unikátní kreací karosárny Grandeur Motor Car Company ze slunné Floridy. Hlavní zajímavostí vzácné verze Opera nepochybně jsou neoklasické stylingové rysy inspirované luxusními vozy z předválečné éry, s nimiž na první, druhý i třetí pohled vypadá naprosto bizarně. Všimněte si především dlouhého čumáku s rezervním kolem na boku a kratičké kabiny.

Cadillac Seville Opera jsme objevili na našem oblíbeném aukčním serveru Ráj veteránů a prodejce uvádí, že s největší pravděpodobností je jediný v Česku. Koncem sedmdesátých let se přitom vyrobilo jen přibližně 600 kusů a kdo ví, kolik se jich dochovalo do dnešních dnů. Je v opravdu zachovalém stavu, má benzinový osmiválec a s prodejní cenou 730 tisíc korun je dostupnou unikátní raritou. Česká Opera navíc pochází z Kalifornie, takže by měla skrývat absolutní minimum koroze.