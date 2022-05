Nový Caterham Seven 420 Cup má být nejlepší silniční model na okruhy

Britských výrobce sportovních automobilů Caterham se pochlubil novou verzí puristického modelu Seven, který slibuje kombinaci toho nejlepšího ze závodění s praktičností silničního modelu. Nový Seven 420 Cup by tak měl být zřejmě nejlepším silničním modelem Seven na okruhy, jaký společnost nabízí.

V nabídce automobilky tak bude nový model postaven mezi modely 420R a Seven Championship Car. O jeho výjimečném postavení navíc svědčí fakt, že jde o první silniční model značky, který je vybaven plně nastavitelnými tlumiči Bilstein, které nabízí deset ručně nastavitelných stupňů tuhosti.

Pod kapotou vozu je uložen 2,0litrový motor Duratec, který nabízí nejvyšší výkon 210 koní a 203 Nm točivého momentu. Hmotnost vozu se přitom pohybuje kolem 560 kilogramů a poměr výkonu na tuhu by měl být na úrovni 375 koní.

Motor je spojen s šestistupňovou sekvenční převodovkou SADEV, díky které zvládá akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,6 sekundy a jeho maximální rychlost by měla dosahovat až 219 km/h. Fanoušci modelů Caterham si však obvykle potrpí spíše na ovladatelnost, na kterou ale technici také mysleli.

Nový 420 Cup je proto standardně posazen na pneumatikách Avon ZZR nebo ZZS, pro jízdu pouze na okruhu si však zájemci mohou přiobjednat i pneumatiky ZZR Extreme. V kombinaci s nastavitelnými tlumiči a hmotností pouze 560 kilogramů by tak vůz měl opět nabídnout velmi zajímavé jízdní vlastnosti.

Po designové stránce může nový 420 Cup zaujmout například maskou ve stylu závodních vozů, nově navrženým víčkem palivové nádrže nebo novými zadními LED svítilnami. Zájemci o volitelný ochranný rám navíc získají i plechový kryt zavazadelníku nebo sportovní zrcátka. Zákazníci si přitom mohou vybrat ze dvou šasi, několika ochranných rámů i několika sedadel.

Samotný interiér byl navíc vylepšen řadou červených detailů, které by měly být patrné například na sedadlech, budících nebo středovém panelu. Nový Seven 420 Cup tak dobře vypadá a měl by i velmi dobře jezdit, bude to však mít jeden háček.

Kvůli evropským emisním regulacím bude vůz oficiálně prodáván pouze ve Velké Británii (která již není členem EU) a USA. Nový vůz bude prodáván výhradně již složený (některé modely lze koupit i jako stavebnici) a jeho cena na britském trhu by měla startovat od 54.990 liber (cca 1.593.000 Kč).