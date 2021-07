Nový Defender slaví úspěchy, dere se na pozici bestselleru

Stejně jako většina světových automobilek, i Jaguar Land Rover se v posledních měsících musel potýkat s následky pandemie a nedostatkem polovodičů. Přesto má tradiční britský výrobce po prvním pololetí roku 2021 celkem slušný důvod k oslavám.

Nová generace Land Roveru Defender si totiž připisuje prodeje raketovým tempem a po druhém čtvrtletí tohoto roku jde o globálně druhý nejprodávanější model značky. K první pozici přitom nechybělo mnoho. Zatímco nynější bestseller Range Rover Evoque se prodal v počtu 17.622 kusů, Defender se prodal v počtu 17.194 kusů.

Vysoké prodeje jsou přitom ještě působivější s ohledem na současný nedostatek polovodičů na trhu. Jakmile se však situace se zásobováním stabilizuje, mohl by se populární offroad rychle stát nejpopulárnějším modelem značky.

O nový Defender je navíc také zájem v zámoří, kam se původní Defender dostával jen ve velmi omezeném množství. Zajímavé jsou také spekulace, podle kterých by se Defender po vzoru Range Roveru mohl stát samostatnou pod-značkou.

Připomeňme, že automobilka nyní nabízí třídveřové provedení 90 a čtyřdveřové provedení 110. Do budoucna se pak očekává ještě představení verze 130, která by měla nabídnout delší rozvor a především třetí řadu sedadel. Tím by se mohl ještě rozšířit počet zájemců a prodeje by mohly dál růst.

Objevují se však i spekulace, podle kterých by se v JLR mohlo pracovat i na menším modelu - označovaném jako „Baby Defender“, který by kopíroval strategii Fordu s modely Bronco a Bronco Sport. Zřejmě by se tak jednalo o civilnější SUV, které by lákalo především dobrodružným stylem.

Vedle různých karoserií ovšem Defender nabízí i různé pohonné jednotky. Kromě běžných benzínových a naftových motorizací je v nabídce i plug-in hybrid nebo vrcholná verze V8. Automobilka navíc pracuje s vodíkovým prototypem a často se hovoří také o čistě elektrickém modelu.