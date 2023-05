Nový film BMW The Calm je venku. Je plný hvězd, ale něco nám přesto chybí

Automobilka BMW představila na právě probíhajícím filmovém festivalu v Cannes svůj nový krátký film, který nese název „The Calm“, tedy v překladu „Klid“. Hlavními hvězdami se staly herečky Pom Klementieff a Uma Thurman, o pozornost se ale musely dělit s elektrickou limuzínou BMW i7 M70.

Snímek trvající necelých 7 minut režíroval Sam Hargrave, produkce se ujal Joseph Kosinski a skutečně parádní soundtrack dodal Hans Zimmer, který se mimochodem podílel také na vývoji zvuku pro elektrické modely BMW.

Video se připravuje ...

Zápletku nebudeme prozrazovat, ostatně film najdete v článku. Můžeme ale prozradit, že obě herečky hrají tajné agentky, které se mají sejít v hotelu v Cannes. Cestou na setkání se však Pom Klementieff bude muset vypořádat s únosci – a to jak na zadních sedadlech BMW i7, tak za jeho volantem.

Film tak nabízí několik zajímavých akčních scén, které jsou hezky podbarveny futuristicky působící hudbou od Hanse Zimmera. Tvůrcům se navíc podařilo najít cestu, jak ve filmu přirozeně ukázat některé zajímavé funkce vozu BMW i7, včetně výklopné obrazovky, asistenta řízení či ovládání gesty.

Dobře patrná je také snaha ukázat dynamiku vozu, obzvlášť při honičce s dvojicí únosců na elektrických motocyklech. Právě v těchto scénách se ale nemůžeme zbavit dojmu, že na pozadí chybí pořádný zvuk vytočeného motoru. Tak, jak tomu bylo ve starších krátkých filmech z dílny BMW. To už by se ale nejspíš nemohl jmenovat The Calm.