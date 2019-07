Nový Ford GT Mk II: Okruhová hračka s výkonem 700 koní vám přeskládá orgány

Když Ford před pár týdny ukázal snímek tajemného modelu GT, všichni jsme tušili, že se máme na co těšit. Výsledek práce techniků nám však sebral dech. Tohle auto je zkrátka neskutečné.

Automobilka Ford se letos v Le Mans rozloučila se svým továrním závodním týmem Ford Chip Ganassi Racing, který zde od roku 2016 závodil se stroji Ford GT poslední generace. A i když tovární závodní program skončil, závodní kořeny v modelu GT automobilka nezapře.

Ve spolupráci se společností Multimatic, která je jejím dlouholetým závodním partnerem, totiž postavila extrémní edici s označením Ford GT Mk II - nejvýkonnější GT na trhu. Speciál bude postaveno pouze v počtu 45 kusů, se kterými však majitelé nebudou smět na silnice. Na závodních okruzích s nimi ale rozpoutají peklo.

Cena jednoho vozu je sice stanovena na 1,2 milionu dolarů, tedy cca 27 milionů korun, přesto jsme si téměř jistí, že zámožní sběratelé nebudou s investicí příliš váhat. Jak totiž v rozhovoru pro Motor1.com prozradil Larry Holt, technický šéfinženýr ve společnosti Multimatic, nové GT40 Mk II „je rychlejší než jakýkoliv vůz kategorie GT3.“ Závodní speciál Ford GT GTE by na trati v Le Mnas sice neporazil, jak dodává Holt, na tratích s vyšší možností využití aerodynamiky by to však možné být mělo.

Ptáte se, jak toho v automobilce dosáhli? Jednoduše se rozhodli ignorovat tzv. Balance of Performance, tedy nařízení pro výrobce sportovních vozů, které by mělo zajistit podobné výkony strojů v jedné kategorii a díky tomu i vyrovnaný a férový závod. „Mk II je odpovědí na častou otázku jaký by mělo auto výkon, kdyby byla všechna omezení odstraněna: odpověď je působivá,“ uvedl Holt.

Speciální GT Mk II prošlo rozsáhlými úpravami techniky i aerodynamiky, díky kterým je z něj neskutečný stroj. Pro zajištění maximálního přítlaku dostalo GT masivní křídlo, větší přední splitter a obrovský zadní difusér. Změny se promítly i na předním nárazníku, který by měl také přispívat k vyššímu přítlaku, a nižší zakrytované podlaze. Ve výsledku tak GT Mk II nabídne o 181 kg vyšší přítlak, než závodní speciál.

Na jízdních vlastnostech se však podepsalo i snižování váhy, která klesla o cca 90 kilogramů. Podvozek dostal nové DSSV tlumiče a na devatenáctipalcových kovaných hliníkových kolech jsou obuty pneumatiky Michelin Pilot Sport GT. Zatáčky tak dokáže GT MkII projíždět s přetížením až 2.0 G, což už dokáže pořádně pomíchat orgány.

Úpravám se ale nevyhnul ani 3.5 litrový přeplňovaný šestiválec EcoBoost, který se nyní může pochlubit výkonem okolo 700 koní! To je zhruba o 200 víc, než nabízel původní závodní speciál. S chlazením tohohle předopovaného monstra pomáhá nový chladič, který dostal systém ostřikování vodou. Chlazení však přispívá i velký nasávací otvor na střeše, který přivádí čerstvý vzduch nejen k motoru, ale také ke spojce a převodovce. O včasné zastavení se starají karbon-keramické brzdy.

Pohled do interiéru prozrazuje závodní sedačky Sparco, ve kterých budou řidiče držet šestibodové bezpečnostní pásy. Volant i přístrojový štít pochází ze závodní verze. Na středovém panelu je vidět displej informačního systému MoTeC, který však může sloužit i jako displej couvací kamery. Standardně bude vůz osazen pouze jednou sedačkou, zákazníci si ale mohou objednat i sedadlo pro spolujezdce.

Nový Ford GT Mk II byl představen na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, kde se zúčastní i slavného závodu do vrchu. Výroba bude probíhat v závodě Markham v Ontariu, společně se silniční verzí Fordu GT. Poté však bude odeslán do dílen Multimatic, kde z něj vytvoří okruhové monstrum.