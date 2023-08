Nový Ford Transit Custom Nugget oficiálně: Poprvé do zásuvky, uvnitř unikát

Po nedávných upoutávkách dnes automobilka Ford představuje novou generaci obytného modelu Transit Custom Nugget, který díky novým technologiím a funkcím slibuje ještě příjemnější dobrodružství na cestách. Navíc včetně možnosti cestovat částečně bezemisně - díky plug-in hybridní pohonné jednotce.

Základem nové generace obytného modelu Nugget je nová platforma společnosti Ford, která byla letos představena s novými modely řady Transit a Tourneo Custom. Zájemci se tak mohou těšit na nový podvozek s nezávislým zavěšením zadních kol nebo možnost pohonu všech kol.

Vůz zřejmě nabídne zajímavou paletu pohonných jednotek, vůbec poprvé však bude Nugget dostupný i s plug-in hybridním pohonem, který vychází z techniky použité v modelu Ford Kuga PHEV. Základem bude 2,5litrový zážehový čtyřválec kombinovaný s elektromotorem a baterií s využitelnou kapacitou 11,8 kWh. Pohonné ústrojí nabídne kombinovaný výkon až 171 kW a možnost čistě bezemisní jízdy.

Aby automobilka usnadnila přesedání z menších aut do obytného Nuggetu, snažila se přiblížit pozici za volantem běžným osobním vozům. Posádka se navíc může těšit na novou osmistupňovou automatickou převodovku nebo pokročilé asistenční systémy. Nechybí inteligentní adaptivní tempomat s udržováním jízdy v pruzích, couvací brzdový asistent nebo 360° kamerové pokrytí okolí.

Nová generace modelu nabídne také přepracovanou palubní desku, ze které se airbag spolujezdce přesunul do střechy, což by mělo společně s rovnou podlahou usnadnit pohyb posádky po kabině, včetně pohybu mezi přední a zadní částí vozu. Pro řidiče a spolujezdce jsou připravena otočná „kapitánská“ křesla, nechybí plně digitální přístrojový štít nebo 13palcová dotykový obrazovka infotainmentu Ford SYNC 4 s on-line navigací a podporou bezdrátové konektivity Apple CarPlay/Android Auto již v základu.

Unikátní obytná koncepce

Na vývoji obytné vestavby se opět podílela společnost Westfalia, která je jedním z předních výrobců obytných vozidel. Obytný prostor měl být kompletně přepracován, stále však nabízí specifické „zónové“ uspořádání s oddělenou spací, obytnou a kuchyňskou zónou. Díky tomu se lze po kabině pohodlně pohybovat či vařit i při rozložení dvou dvoulůžkových postelí – bez nutnosti vystoupit z kabiny.

Za zmínku přitom stojí už samotné nastupování do vozu, které by měla usnadnit nižší podlaha s integrovaným bočním schůdkem a osvětlením. Boční posuvné i zadní výklopné dveře by měly podle automobilky patřit k těm největším v segmentu, za zmínku ale stojí i jejich chytré funkce – do bočních dveří je totiž integrován stolek, zatímco do zadních dveří automobilka ukryla skládací židle. Obě koncepce praktického využití prostoru už přitom známe například z vozů VW California.

V přední části obytného prostoru najdeme unikátní třímístnou lavici, která nabízí standardně USB-C porty pro nabíjení elektroniky a volitelně i funkci vyhřívání. Díky této lavici je kabina až pětimístná, přičemž lavice samotná nabízí 2 ISOFIX porty, třetí pak najdeme na předním sedadle spolujezdce.

Lavice je uchycena v kolejnicích zvyšujících variabilitu prostoru, díky novým ovládacím prvkům by přitom práce s lavicí měla být snadnější, intuitivnější a zvládnutelná jednou rukou. Zadní lavici lze přitom pohodlně proměnit na postel, která nabídne i možnost vyhřívání. Kvalitnímu spánku pak pomohou i nové zatemňovací rolety namísto původních závěsů.

Další lůžko lze vytvořit pod výklopnou střechou, která může být volitelně osazena solárním panelem, dobíjejícím kempovací baterii a schopným napájet integrované spotřebiče. Střešní stan je vybaven novou samoskládací tkaninou, která by měla usnadnit jeho skládání, a výklopnou matrací, díky které se zvětší prostor nad hlavou především v zadní části vozu, kde je kuchyňský modul.

Kuchyň ve tvaru L dostala novou chladničku ukrytou do šuplíku, která by měla pohodlně pojmout i lahve ve svislé poloze. Kuchyň je dále vybavena integrovanou varnou deskou a dřezem se standardní dodávkou teplé vody. Díky optimalizaci by pracovní deska měla nabídnout až o 20 % více prostoru, šuplíky pak dostaly západky s tichým chodem a výsuvné úchyty.

Novinkou je také standardní zadní vývod pro teplou/studenou sprchu, přičemž na přání bude dostupný i stan na zadní dveře, standardní 5G modem nebo 7palcová barevná dotyková obrazovka v obytném prostoru, přes kterou půjde ovládat vytápění či osvětlení, kontrolovat hladinu vody, sklon zaparkovaného vozu nebo stav baterie. Díky aplikaci, která přes bluetooth propojí vůz s mobilním telefonem, navíc bude možné funkce ovládat i dálkově.

Automobilka zatím neprozradila mnoho bližších informací, objednávky by však měly být spuštěny již během zítřka, přičemž první dostupnou konfigurací by měla být vznětová verze 170 EcoBlue v kombinaci s automatickou i manuální převodovkou. V budoucnu se bude nabídka pohonných jednotek rozšiřovat, včetně PHEV modelu a pohonu všech kol.

Výroba nové generace modelu Transit Custom Nugget pak bude zahájena (pro evropské trhy) v příštím roce a první majitelé by se svých vozů mohli dočkat pravděpodobně během jara 2024.