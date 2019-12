Hyundai uvádí na český trh novou generaci modelu i10, který chce zákazníky přivést zpět k třídě minivozů. Při vstupu na trh boduje silnými zbraněmi v podobě atraktivní výbavy navíc zdarma pro prvních 100 zákazníků. Akce platí nejdéle do 18. ledna 2020.

Akční nabídka se týká druhého stupně Classic, který s motorem 1.0i o výkonu 49 kW stojí 229.990 korun. Běžně tento stupeň nabízí takové prvky jako ocelová 14palcová kola, automatické přepínání tlumených a dálkových světel, šest airbagů, manuální klimatizaci, tempomat nebo palubní počítač.

V rámci úvodní akce je však k tomuto stupni dodáván i paket Club bez dodatečného příplatku. Navíc tak zdarma dostanete rádio, přední mlhovky, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka a dojezdovou rezervu, které jindy v rámci tohoto balíčku stojí 10.000 korun.

Připlatit si pak můžete i za paket Go, který aktuálně přijde na 10.000 korun, po skončení akce to však bude dvojnásobek. Go nad rámec balíčku Club přidá kůží potažený volant, centrální zamykání s dálkovým ovládáním nebo bluetooth handsfree.

Ve výsledku se tak Classic vyplatí mnohem více než základní Start, který je hlavně propagační z důvodu nejnižší cenovky. Stojí 219.990 korun, tedy jen o 10.000 korun méně než Classic, přitom postrádá klimatizaci a nelze jej rozšířit o výbavu navíc.

Pokud by vám pak nestačila verze Classic, je tu ještě třetí stupeň Smart. Ten už pořídíte i se silnějším motorem 1.25i o výkonu 64 kW, a to za 289.990 korun. Za tuto částku dostanete nad rámec Classicu s paketem Go lakované kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří, zadní parkovací senzory a kameru nebo multimediální systém s osmipalcovou dotykovou obrazovkou, s podporou Apple CarPlay a Android Auto. Aktuální akce přihazuje zdarma i 15palcová kola z lehkých slitin.

Vrcholem je pak Style s automatickou klimatizací, vyhříváním předních sedadel i volantu, bezdrátovým nabíjením telefonu nebo elektrickým stahováním zadních oken. Za dalších 50.000 korun pak můžete k němu dostat i balíček Premium čítající navigaci, 16palcová litá kola, inteligentní klíč nebo rozpoznávání dopravních značek.

První exempláře nového Hyundaie i10 se na českém trhu objeví v lednu 2020. Kromě pětileté záruky a asistenčních služeb zdarma má zákazník s koupí nové i10 k dispozici také sadu zimních kol, pojištění s výhodnou sazbou, které zaručuje Hyundai GAP a zvýšené limity plnění nebo tankovací kartu.