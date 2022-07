Nový Hyundai Nexo prý nabírá zpoždění, důvodem má být vodíková technologie

Vodík je podle mnohých palivem budoucnosti, v současnosti mu však v automobilovém průmyslu důvěřuje jen pár značek, přičemž těmi nejvýraznějšími jsou Toyota a Hyundai. Japonská automobilka přitom v minulém roce představila novou generaci svého vodíkového sedanu Mirai, zatímco u Hyundai se očekává nová generace vodíkového SUV Nexo.

Podle zpráv kolegů ze Seoul Economic Daily přitom automobilka měla plánovat zahájení prodejů a výroby druhé generace modelu Nexo již na druhou polovinu roku 2023, nyní se však mluví o odložení až na neznámý termín v roce 2024.

Jako příčina se uvádí vývoj vodíkového palivového systému, tedy technologie vodíkových palivových článků. To je nicméně dost široký pojem, který si lze vykládat v mnoha ohledech. Podle názoru některých analytiků je však možné, že automobilka pozvolna přehodnocuje svůj přístup k technologii vodíkových palivových článků – minimálně na poli osobních automobilů.

„S rostoucím globálním trhem elektromobilů by bylo pravděpodobné, že by v Hyundai přehodnotili svůj seznam priorit, protože poptávka po elektromobilech stále roste, zatímco trh s vodíkovými auty zůstává relativně malý,“ měl pro kolegy z Reuters uvést Co Soo-hong, analytik z NH Investment & Securities.

V září 2021 přitom měla společnost uvádět, že do roku 2028 plánuje nabídnout vodíkovou verzi všech svých užitkových vozidel. Objevily se také zprávy o vývoji vodíkových pohonů pro modely značek Kia a Genesis, přičemž obě vodíkové verze měly spatřit světlo světa po roce 2025. Minimálně značka Genesis však měla vodíkový projekt zastavit v minulém roce.

Skutečně se tedy nabízí otázka, zda se jihokorejská společnost nerozhodla lehce přehodnotit své vize. Ostatně zprávy o údajném odložení premiéry nové generace modelu Nexo přicházejí nedlouho po zveřejnění nových fotek očekávaného elektrického sedanu Ioniq 6. Ten má být konkurentem Tesly Model 3 a ke značce by mohl přivést nové zákazníky toužící právě po bateriovém elektromobilu.

Nový Ioniq 6 by nicméně mohl zlákat i zákazníky, kteří by si jinak chtěli počkat na některý z budoucích vodíkových modelů značky. Ostatně prodeje elektromobilů v poslední době raketově rostou a model Ioniq 6 by zákazníky mohl nalákat nejen zajímavým designem, vycházejícím z konceptu Prophecy, ale také vysokou efektivitou plynoucí z moderní techniky a vynikající aerodynamiky.