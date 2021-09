Nový Jeep Grand Cherokee je tu. Nabízí plug-in hybrid i displej pro spolujezdce

Pokud bychom hledali průkopníky dnes tak oblíbené kategorie SUV, hlásil by se o slovo mimo jiné Jeep Grand Cherokee. Právě jeho první generace v roce 1993 totiž značně zpopularizovala segment kombinující prvky osobních a terénních aut. Grand Cherokee je přitom léta hitem, a tak se představuje již ve své páté generaci.

Ta se poprvé představila už na začátku roku, to však šlo o úplnou novinku v nabídce, v podobě Grand Cherokee L, což je prodloužená verze s třemi řadami sedadel. Tři čtvrtě roku na to debutuje "klasika", výchozí Grand Cherokee, který si uchovává dvě řady sedadel.

Design novinky přitom navazuje právě na Grand Cherokee L, což znamená nově pojatou příď s nízkými světlomety, díky níž má automobil působit moderněji než dosud. Jeep také zdůraznil eleganci, nový Grand Cherokee má být totiž nejluxusnější generací tohoto modelu v historii.

Jeep Grand Cherokee – srovnání rozměrů nabízených verzí Model Grand Cherokee Grand Cherokee L Délka (mm) 4914 5204 Šířka (mm) 1968 1968 Výška (mm) 1799 1816 Rozvor (mm) 2964 3091

To má být znát také v kabině, která byla kompletně přepracována. Mohou tu být hned tři displeje, 10,1" obrazovky v přístrojovém štítu a na středovém panelu totiž může doplnit rovněž interaktivní displej před spolujezdcem dodávaný na přání. Pokud by ani to nestačilo, může tu být ještě zábavní systém pro pasažéry vzadu.

Vzhledem k luxusnímu charakteru automobilka slibuje opravdu bohatou výbavu, která mimo jiné zahrnuje head-up displej, bezdrátové zrcadlení chytrých telefonů Android Auto a Apple CarPlay, hlasovou asistentku Amazon Alexa, navigaci TomTom nebo hudební systém McIntosh s 19 reproduktory o výkonu 950 W.

V duchu doby pak Grand Cherokee poprvé ve své historii sází i na plug-in hybridní derivát, a to v rámci plánu Jeepu mít do roku 2025 v každém segmentu bezemisní model. Konkrétně Grand Cherokee 4xe využívá ústrojí o celkovém výkonu 280 kW. Jeho součástí je kombinace přeplňovaného benzinového dvoulitru, osmistupňového automatu TorqueFlite a dvou elektromotorů. Jeden, řemenem poháněný motorgenerátor nahrazuje alternátor, druhý je integrovaný do převodovky, v níž nahrazuje měnič. Zásobu elektrické energie pak zajišťuje 17kWh baterie umístěná pod podlahou, která má vystačit asi na 40 km jízdy v čistě elektrickém režimu. Poháněná jsou přitom všechna kola, jak se na správný Jeep sluší a patří.

Nový Grand Cherokee nicméně nabídne i dostatečně širokou nabídku pro ty, kteří příznivci elektrifikace nejsou. Základem je benzinový vidlicový šestiválec 3.6 Pentastar s 219 kW, nad nímž stojí vidlicový osmiválec o objemu 5,7 litru s vypínáním válců naladěný na 268 kW.

Jeep Grand Cherokee – základní technická data nabízených motorů Motor 3.6 V6 5.7 V8 2.0 I-4 4xe Zdvihový objem [cm3] 3604 5654 1995 Válce/ventily 6/4 8/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 219/6400 268/5150 280/5250 Točivý moment [N.m/min] 353/4000 520/4250 637/3000 Převodovka 8A 8A 8A

Oba jsou standardně spárovány s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol. Novinkou je přitom možnost odpojení pohonu přední nápravy pro snížení spotřeby paliva. K dispozici jsou přitom hned tři různé varianty čtyřkolky (Quadra-Trac I, Quadra-Trac II and Quadra-Drive II), nechybí ani vzduchové odpružení. Základem je přitom nová platforma, umožňující jak zástavbu plug-in hybridního pohonu, tak odvození sedmimístného derivátu.

Nový Jeep Grand Cherokee se na domácím americkém trhu začne prodávat na konci roku, na začátku roku 2022 pak bude následovat plug-in hybridní provedení 4xe. Automobilka věří, že novinka naváže na úspěchy předchůdců. Vždyť Grand Cherokee má na svém kontě od roku 1993 zhruba sedm milionů prodaných kusů, což z něj dělá jedno z nejprodávanějších SUV na světě. Odbytu novinky má pomoci právě i dříve představené sedmimístné provedení Grand Cherokee L, takové vozy jsou totiž nejen v domovském USA dnes notně populární.