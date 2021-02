Nový Mercedes-Benz C (W206) za rohem. Nabídne výhradně čtyřválce a inspiruje se S-Klasse

Automobilka Mercedes-Benz loni představila novou generaci své vlajkové lodi, třídy S, což obvykle znamená, že se blíží náhrada také za zástupce střední třídy, třídu C. A nová C-Klasse s interním označením W206, je opravdu za rohem. Představí se ještě letos, přičemž automobilka už odhaluje první detaily o verzi sedan.

Novinka se zatím pečlivě ukrývá pod vrstvou kamufláže, i tak je však patrné, že celkový tvar se nijak zásadně nezmění. Sedan třídy C zkrátka zůstane konvenčním vozem s tříprostorovou karoserií. Ta mu ostatně přinesla úspěchy, vždyť stávající generace se od roku 2015 prodalo 2,5 milionu kusů. V Evropě pak C-Klasse byla v roce 2019 dokonce nejprodávanější auto střední třídy vůbec, když objemem překonala dokonce i VW Passat.

Jednotlivé detaily se však promění. Standardně dodávané diodové světlomety budou ostřeji tvarované, zatímco koncová světla podobně jako u nové třídy S budou dvoudílná s částí v krytu zavazadelníku. Standardem mimochodem bude maska s velkým logem Mercedesu.

Co se týče vnějších rozměrů, tak C-Klasse ve formě sedanu povyroste. Délka se natáhne na nějakých 4.750 mm, a to prostřednictvím o 25 mm delšího rozvoru (na 2.865 mm) a delších převisů karoserie. Cílem je zvětšit vnitřní prostor a hlavně odlišit auto více od kompaktních tříprostorových modelů A sedan a CLA.

Inspiraci třídou S pak najdeme také uvnitř, a to díky zcela přepracované koncepci kabiny. Právě po vzoru nové vlajkové lodi třída C vsadí na vertikálně orientovaný displej multimediálního systému zabírající s úhlopříčkou 11,9" prakticky celý středový panel. Základ bude ale mít devítipalcovou obrazovku. Inspirace velkým Mercedesem přitom není u C-Klasse nic neobvyklého, stávalo se tak už u předchůdců.

Právě z vlajkové lodi značky bude použita také část techniky. Počítá se třeba s rozšířenou realitou infotainmentu MBUX nebo možností jeho aktualizace vzduchem, bez nutnosti navštívit servis. K dispozici má být také natáčecí zadní náprava. Ostatně oba vozy sdílejí architekturu MRA s pohonem zadních kol a motorem umístěným vpředu podélně. Menší C-Klasse nicméně v konstrukci využívá více ocelových dílů, které jsou levnější než ty hliníkové pro S-Klasse. K dispozici navíc v tomto případě nebude vzduchový podvozek.

Co se týče motorů, tak všechny nabídnou mildhybridní pohon s 48V elektrickým systémem využívajícím 15kW elektromotor v devítistupňové automatické převodovce. Nový Mercedes třídy C přitom vsadí výhradně na čtyřválce. Automobilka argumentuje tím, že by se nové řadové šestiválce pod kapotu nevešly, spíše jde však o důsledek snahy o nižší flotilové emise. Konkurenční BMW řady 3 řadové šestiválce ale pořád nabízí...

Ostatně i v případě vrcholné verze od AMG se nejčastěji spekuluje o využití plug-in hybridního dvoulitrového čtyřválce. Plug-in hybridů bude v nabídce vícero, potvrzena je benzinová verze C 300 e, stejně jako naftové C 300 de, které mají využít baterie s takřka dvojnásobnou kapacitou než dnes - s hodnotou 25,4 kWh. Vrcholem běžné nabídky každopádně bude dvoulitr C 300 (190 kW), základem naopak patnáctistovka C 180 (125 kW). Turbodiesely zastoupí C 220 d a C 300 d, z benzinových jednotek tu pak bude ještě C 200 (150 kW). Pro nejsilnější deriváty bude standardem pohon všech kol, u vybraných slabších jednotek bude tato možnost za příplatek.

Mercedes-Benz třídy C generace W206 bude podle zdrojů německých médií oficiálně představen ještě tento měsíc. To mluvíme o sedanu, kombi bude patrně uvedeno s mírným zpožděním. Nově má přitom nabídnout i zvýšenou oplastovanou verzi C All-Terrain po vzoru Audi A4 Allroad. Nadále se pak rovněž počítá s kupé i kabrioletem.