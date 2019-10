Mercedes-AMG C 63 přijde o polovinu válců. Nástupce místo osmiválce vsadí na hybridní čtyřválec

V posledních letech se zdálo, že éra downsizingu je už za námi. V případě nových evropských emisních norem jsou zase leckdy výhodnější agregáty s větším objemem, a tak třeba Renault v nové generaci agregátů zase jejich objem zvětšil. Další pravidla ale budou zase přísnější, a tak může dojít k opětovnému zmenšení jednotek, v kombinaci s jejich hybridizací. Takovou cestou půjde třeba Mercedes-AMG.

Ten ve vrcholu dnešní třídy C (model Mercedes-AMG C 63) využívá dvakrát přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec, nástupce této sportovní střely střední třídy ale o tento agregát podle zákulisních zpráv přijde. Nebude přitom nahrazen šestiválcem, který je v této kategorii přece jen dnes obvyklejší (používá ho BMW M3/M4 i Audi RS 4/RS 5), ale rovnou čtyřválcem! Jestliže tak dnešní generace překonává konkurenci v počtu válců, nástupce bude na ni v tomto ohledu ztrácet.

Podle zákulisních zpráv, totiž nástupce C 63 využije jako první model AMG novou elektrifikovanou variantu přeplňovaného benzinového čtyřválce o objemu dvou litrů, s interním označením M139. V nehybridním derivátu motor poskytuje až 310 kW a 500 N.m. (v modelu Mercedes-AMG A 45 S), díky pomoci elektromotoru by však výkon měl být samozřejmě vyšší. Vyrovnat by se měl minimálně dnešnímu AMG C 63 S, které díky osmiválci nabízí 375 kW.

Sportovní divize Mercedesu se netají tím, že chce tento čtyřválec použít v širším spektru modelů. Navíc se nebrání myšlence hybridizace.

AMG už hybridní čtyřválec pečlivě vyvíjí ve svých dílnách v Affalterbachu. Zatímco v A 45 je nehybridní verze uložena napříč, ve větších modelech se počítá s jeho podélným uložením.

Kombinován by měl být s obdobnou technikou jako dnešní hybridní šestiválec (M256) známý třeba z CLS 53 4Matic+. Do budoucna jej pak použijí i další modely, počítá se s ním třeba pro nástupce GLC 63. Vedle vrcholné formy se jej navíc dočkáme i ve slabší verzi, ta konkrétně nahradí třeba šestiválcový Mercedes-AMG C 43 4Matic.

Nová generace Mercedes-AMG C 63 je chystaná pro rok 2022. Dostupná má být ve formě sedanu, kupé a kabrioletu, slabší C 43 má dorazit také jako kombík.