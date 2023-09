Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Začátkem července tohoto roku ohlásil známý úpravce automobilů Hennessey Performance nový projekt, který nesl označení H1000. Jeho základem byl Cadillac CT5-V Blackwing, který se v Texasu rozhodli přestavět na nejvýkonnější čistě spalovací luxusní sedan na světě. A nyní se konečně pochlubili výsledkem.

Na úvod připomeňme, že Cadillac CT5-V je skutečně skvělým základem pro další úpravy. Pod kapotou má totiž 6,2litrový kompresorem přeplňovaný motor V8, který na zadní kola posílá 668 koní a 893 Nm točivého momentu. V závislosti na převodovce, k dispozici je šestistupňový manuál i desetistupňový automat, pak Blackwing zvládne zrychlit na 96 km/h za 3,5 sekundy a uhání až 330 km/h.

Jenže společnost Hennessey je dobře známá svými úpravami, během kterých ze spalovacích motorů často vyždíme přes 1000 koní. A přesně to je případ i tohoto motoru LT4 V8, který má upravené hlavy válců, sací i výfukové ventily, silnější vnitřní komponenty, nové nerezové svody a lepší tepelný management. Řídicí jednotka navíc dostala nové naladění.

Výsledkem je výkon kolem 1000 koní a 1309 Nm – ovšem naměřeno na samotném motoru. Při nedávném měření na brzdě pak technici naměřili nejvyšší výkon na zadních kolech 841 koní a 1037 Nm, což jsou stále velmi působivé parametry.

Podle úpravce by měl upravený Cadillac CT5-V Blackwing H1000 zrychlit z 0 na 96 km/h za 2,5 sekundy, sprint na ¼ míle by měl zvládnout za 10,1 sekundy a maximální rychlost by měla překonávat původních 330 km/h. Zajímavé je pak video, na kterém upravený sedan předvádí působivé pružné zrychlení vedle nové Corvetty Z06.

"Cadillac CT5-V Blackwing, vybavený přeplňovaným motorem LT4 od GM, byl přirozeným kandidátem pro naši úpravu Exorcist, protože výrazně zvyšuje výkon bez vlivu na jízdní vlastnosti," popsal John Hennessey. "Čtyřdveřový Cadillac, vzkříšený jako 'H1000', je nejrychlejším luxusním sedanem na planetě, který má pouze spalovací motor. Je to vzácný vrchol v segmentu, který do konce desetiletí zmizí."