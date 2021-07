Nový Opel Astra oficiálně odhalen, nabídne odvážný vzhled i plug-in hybridy

Šestá generace modelu Astra nabídne zcela nový design i techniku, která vychází z koncernu Stellantis a sdílená by měla být například s Peugeotem 308.

Design nového Opel Astra L navazuje na dříve uvedené modely Mokka, Crossland či Grandland a hned na první pohled zaujme charakteristickou maskou označovanou jako „Opel Vizor“. Ta přitom může být na přání vybavena LED matrix světlomety Intelli-Lux, sdílenými s modelem Insignia, které mají 84 světelných prvků v každém světle.

Výhradně pětidveřová karoserie dále zaujme svými ostře řezanými hranami a charakteristickými prvky Opel, jako je ostrá linka táhnoucí se středem kapoty. Zadní partie zaujmou výraznými horizontálními svítilnami, nápisem Astra pod logem automobilky na pátých dveřích nebo vertikálně umístěným třetím brzdovým světlem, které lehce vystupuje ze spoileru.

Kromě výrazného vzhledu nabízí nová Astra také větší rozměry, ačkoliv jen nepatrně. Na délku se protáhla o 4 mm, do šířky narostla o 51 mm a rozvor byl protažen o 13 mm, což ve výsledku znamená i zkrácení předního převisu. Nový model tak měří 4374 mm na délku, 1860 mm na šířku a rozvor má hodnotu 2675 mm.

Stejně jako exteriér, i interiér prošel drastickou proměnou, která navazuje na design moderních interiérů Opel. Nová Astra tak nabízí méně klasických tlačítek a častěji sází na ovládání funkcí přes dotykové displeje. Digitální přístrojový štít i infotainment přitom mohou mít shodnou úhlopříčku až 10 palců, čímž vzniká tzv. „Pure Panel“. Díky prodlouženému rozvoru se také můžeme těšit na více místa, například zavazadelník měl narůst až o 50 litrů, tedy na 422 litrů.

Interiér by měl navíc nabídnout poměrně bohatou komfortní i technologickou výbavu. Infotainment samozřejmě zvládne podporu Android Auto i Apple CarPlay, za příplatek by neměl chybět head-up display, kamerový systém s pokrytím okolí vozu, atd. Na delších cestách by pak měl být k dispozici adaptivní tempomat a potěší i sedadla s certifikátem AGR, která jsou ve srovnání s předchozí Astrou umístěna o 12 milimetrů níž.

Základem celého vozu je přitom platforma EMP2, známá například z nového Peugeotu 308, což naznačuje i pestrou nabídku motorizací. Opel sice nezacházel příliš do detailů, podle všeho se ale můžeme těšit na 1,2litrové benzínové tříválce o výkonu 110 a 130 koní, 1,5litrový diesel o výkonu 110 koní a také na plug-in hybridy. Jejich základem by se měl opět stát 1,6litrový turbem přeplňovaný benzínový čtyřválec, který v kombinaci s elektromotorem nabídne systémový výkon 180 nebo 225 koní. Motory mají být spojeny buď s šestistupňovým manuálem, nebo osmistupňovým automatem.

Opel se měl přitom ve vývoji zaměřit i na požitek z řízení, což mělo mimo jiné vést ke zvýšení torzní tuhosti o 14 procent. Objevují se také spekulace, podle kterých se časem dočkáme i ostré verze Astra OPC, která by mohla být vybavena plug-in hybridem s výkonem až kolem 300 koní.

Vraťme se ale ke standardní Astře, kterou by mělo být možné objednávat již od srpna tohoto roku. První zákazníci by se pak svých vozidel měli dočkat začátkem roku příštího. Ceny zatím Opel nezmiňoval, podle prvních spekulací by však cena neměla být o moc vyšší, než jsou ceny současné Astry.