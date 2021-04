Nový pick-up Hyundai Santa Cruz se brání tradičnímu označení, prý to není truck

Automobilka Hyundai se nedávno pochlubila videem z prostředí svého kalifornského designového studia, pověřeného vývojem dlouho očekávaného pick-upu Santa Cruz. Designový manažer studia Brad Arnold přitom hned v úvodu zdůrazňuje, že vývoj designu začínal s předpokladem, že nepůjde o tradiční truck.

Nový model Santa Cruz by měl být něčím novým. Mělo by se mu dařit jak v hustě zastavěných centrech měst, tak v otevřené přírodě. Vůz by měl být malý svými rozměry, tedy minimálně ve srovnání s ostatními pick-up trucky, měl by však nabízet velká dobrodružství a široké možnosti uplatnění jak při práci, tak při volnočasových aktivitách.

Myšlenka, že nové Santa Cruz není klasický pick-up truck, měla výrazně ovlivňovat i návrh designu. Přizpůsobeny mu měly být jak proporce, tak styl osvětlení. Dosud odhalené skici a snímky přitom jasně ukazují masku s integrovanými světly ve stylu SUV Tucson, která dokáže rozhodně zaujmout. To vše by mělo dát veřejnosti najevo, že se nejedná o klasický „truck“, ale Santa Cruz.

Snaha o vytvoření vlastní kategorie je samozřejmě zajímavá, nicméně je potřeba zmínit, že z pohledu amerických pick-upů nové Santa Cruz skutečně není klasickým truckem. Na rozdíl od strojů jako RAM 1500 nebo Ford F-150 totiž Santa Cruz nedostane rámovou konstrukci, ale samonosnou karoserii, která může představovat určitá omezení při extrémnějším využití.

Sluší se však zmínit, že Honda se svým pick-upem Ridgeline, rovněž postaveném se samonosnou karoserií, slaví v zámoří celkem slušné úspěchy. A veřejností je Ridgeline vnímán spíše jako truck. V případě Santa Cruz je však cítit spíše snaha vydat se směrem dnes téměř pozapomenutého Subaru Baja.

Na rozdíl od Subaru Baja, které bylo upraveným Outbackem, však Santa Cruz slibuje více stylu, unikátní vzhled a širší využitelnost. Design se v mnoha ohledech inspiruje od již zmíněného Tucsonu, zatímco pod kapotou budou instalovány „silné a hospodárné“ pohonné jednotky, schopné roztáčet všechna čtyři kola.

Výroba Hyundai Santa Cruz bude probíhat v americkém závodu Alabama a prozatím se mluví o určení především pro americký trh. Z ukázek bychom si ale troufli odhadovat, že zájem by mohl být i na sterém kontinentu. Slavnostní odhalení nového Hyundai Santa Cruz pak automobilka naplánovala na 15. dubna.