Nový RAM 1500 REV odhaluje parametry: Dojezd až 805 km, výkon 643 koní a až 229kWh baterie!

Automobilka RAM se během právě probíhajícího autosalonu v New Yorku pochlubila parametry svého čistě elektrického pick-upu RAM 1500 REV. Ten by měl na trhy dorazit v příštím roce, kdy už se bude muset utkat s celkem zajímavou konkurencí, včetně Fordu F-150 Lightning, Rivian R1T, Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV a Hummer EV. RAM má ale v rukávu silné karty.

Začít můžeme s baterií, která nabídne kapacitu až 229 kW. Výrazně tím překonává konkurenci a slibuje dojezd až 805 kilometrů na jedno nabití. To není úchvatný parametr jen mezi elektrickými pick-upy, ale také jeden z nejlepších parametrů mezi elektromobily obecně.

Obří baterie by navíc měla zajistit, že elektrický RAM neztratí nic z tažných schopností svých spalovacích sourozenců. Tahání nákladu totiž snadno sníží dojezd elektromobilu až o polovinu, dojezd kolem 400 km s přívěsem je však stále velmi působivá hodnota. Ani tím však automobilka nekončí.

Pokud by někomu dojezd 805 kilometrů nestačil, mže si počkat na RAM REV XR, který by měl podle automobilky nabídnout ještě lepší dojezd. Detaily sice automobilky neprozradila, s největší pravděpodobností ale půjde o vůz osazený tzv. prodlužovačem dojezdu. Tedy spalovacím motorem, který místo pohonu kol nabíjí baterii.

Když už je řeč o motorech – pohon by měly zajišťovat dva elektromotory o výkonu 250 kW (340 k), každý na jedné nápravě. Modul elektrického pohonu na každé nápravě se skládá z motoru, převodovky a invertoru, přičemž modul na přední nápravě bude mít automatické odpojování kol od pohonu. Přední kola se tak budou moci volně protáčet, což zvyšuje efektivitu a přispívá k delšímu dojezdu. Naopak zadní modul dostal elektronickou uzávěrku diferenciálu, díky čemuž můžeme očekávat lepší jízdní vlastnosti v terénu.

Kombinovaný výkon obou elektromotorů by měl dosahovat 448 kW (663 k) a 840 Nm točivého momentu. Sprint z 0 na 96 km/h pak automobilka slibuje v čase kolem 4,4 sekundy. RAM 1500 REV tak bude i zdatným konkurentem extrémního modelu TRX s V8 o výkonu 523 kW a 880 Nm točivého momentu.

Pod karoserií RAM 1500 REV se ukrývá 800voltová architektura, díky které vůz nabídne podporu rychlonabíjení při výkonu až 350 kW. Na dostatečně výkonné nabíječce tak pick-up slibuje dojezd 177 kilometrů již po 10 minutách. Bližší detaily bohužel RAM nenabídl, při obří kapacitě baterie je ale zřejmé, že plné nabití u běžných nabíječek potrvá celkem dlouho.

Skvělou vlastností je ale možnost využití pick-upu jako záložního zdroje na cestách. Podporuje totiž standardy vehicle-to-vehlice, takže může nabíjet jiné elektromobily, vehice-to-home, takže se může stát powerbankou pro váš domov, i vehicle-to-grid, takže může posílat energii do sítě – například při nestabilitě způsobené vyššími odběry. Díky palubním zásuvkám je ale možné využít obří baterii i při kempování nebo používání elektrických nástrojů například na stavbě.

Technickým základem modelu RAM 1500 REV je nová platforma STLA Frame, takže se jedná o vůz s karoserií postavenou na klasickém rámu. Konstrukce přitom měla být speciálně optimalizovaná pro využití u elektromobilu, takže využívá zesílenou ocel i pokročilé materiály, které kombinují pevnost a odolnost při nízké hmotnosti. Střed rámu je rozšířený, aby sem bylo možné umístit baterie, rám navíc baterii chrání.

Díky vysoké tuhosti konstrukce by měl elektrický truck unést náklad o hmotnosti až 1225 kilogramů, v závěsu by si pak měl poradit s nákladem o hmotnosti cca 6350 kilogramů. Mezi americkými elektrickými pick-upy tak bude RAM patřit mezi největší dříče.

Kromě toho by měl ale nabídnout i vysoký komfort a snadnou ovladatelnost, k čemuž by mělo přispět nejen víceprvkové nezávislé zadní zavěšení, ale také pro segment unikátní vzduchové odpružení všech kol s adaptivními tlumiči. Podvozek by měl nabídnout režimy Entry/Exit, Aero, Normal, Off-Road 1 a Off-Road 2. Bavíme se tak o sníženém režimu pro nastupování, nízké výšce pro optimalizovanou aerodynamiku a dvou zvýšeních podvozku pro jízdu v terénu. Přesné parametry zatím neznáme, problém by však nemělo být ani brodění vodou do výšky 610 mm.

Kromě vysokého komfortu podvozku by měla značka nabídnout také semi-autonomní asistenty řízení. Zatím bohužel neznáme podrobnosti, podle zahraničních kolegů se však zákazníci mohou těšit na automatizované parkování či asistenci kombinující adaptivní tempomat a systém pro udržení ve středu jízdního pruhu.

Kabina působí už na první pohled komfortně a moderně. Mezi použitými materiály nechybí kůže, karbon a leštěný kov. V kapličce přístrojů vidíme 12,3“ digitální přístrojový štít, středová obrazovka infotainmentu má úhlopříčku až 14,5 palce a před spolujezdcem je menší 10,25“ displej. Ten může zobrazovat navigaci nebo záběry z venkovních kamer, takže se spolujezdec může stát užitečným. Je však vybaven i HDMI portem, například pro přehrávání různých médií. Volitelně může být vůz osazen i head-up displejem o úhlopříčce 10 palců.

Kromě všemožných displejů zaujme kabina nového pick-upu také otočným voličem „převodovky“ nebo tlačítky pro přepínání mezi klasickým režimem ovládání a režimem ovládání jedním pedálem. Zajímavostí je také páčka pro řízení připojeného přívěsu při couvání. Bližší detaily automobilka teprve zveřejní, RAM 1500 REV však bude dostupný ve výbavách Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Limited a Tungsten.

Poslední výbavový stupeň slibuje mimořádnou výbavu, včetně 23“ litých kol, audio-systému Klipsch, kožených sedadel s kontrastním prošíváním a vyhříváním i odvětráním vpředu a vzadu, karbonové dekory, atd. Standardně by přitom truck měl stát na 20“ až 22“ kolech obutých do celoročních pneumatik Pirelli Scorpion.

Aerodynamicky tvarovaná karoserie, která by měla dělat z RAM 1500 REV jeden z nejaerodynamičtějších trucků, zaujme výraznou přídí s novým LED osvětlením a svítícím logem RAM. Unikátní jsou také zadní světla, částečně zasahující do víka s elektrickým pohonem (tedy v nejvyšší výbavě Tungsten). Kromě korby je navíc vůz vybaven i tzv. frunkem, tedy úložným prostorem pod přední kapotou o objemu 425 litrů, který je uzamykatelný a nepustí dovnitř vodu.

Zájemci o RAM 1500 REV si však budou muset ještě chvíli počkat. Podle dostupných informací a současných plánů by totiž první vozy měly začít najíždět do dealerství teprve během čtvrtého čtvrtletí roku 2024. Známá zatím není ani cena.