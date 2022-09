RAM 1500 se loučí s naftou EcoDiesel a směřuje k elektřině, zpráva vyvolala enormní zájem

Automobilka RAM nedávno oznámila, že se chystá v lednu příštího roku ukončit výrobu vznětové motorizace EcoDiesel pro svůj pick-up RAM 1500. Ukončení příjmu nových objednávek přitom automobilka naplánovala na listopad tohoto roku.

Připomeňme, že 3,0litrový vznětový motor EcoDiesel V6 se v nabídce modelu RAM 1500 objevil již v roce 2014, kdy nabízel nejvyšší výkon 179 kW a 568 Nm točivého momentu. Automobilka nicméně pokračovala v jeho vývoji a pod kapotou RAM 1500 pro modelový rok 2023 už vůz nabízí 194 kW a 651 Nm točivého momentu.

Motor byl dostupný pouze v kombinaci s osmistupňovým automatem, pohonem všech kol a čtyřdveřovou karoserií. V době uvedení na trh přitom se spotřebou okolo 8,4 l/100 km nabízel nejlepší ekonomiku provozu mezi vozy ve své třídě. A špatně si nejspíš nevedl ani nyní. Ostatně kromě slušných parametrů ho šlo kombinovat s pestrou paletou výbav. To však brzy skončí.

Video se připravuje ...

„Vzhledem k tomu, že rychle směřujeme k elektrifkované budoucnosti, chtěli jsme tento poslední milník pro EcoDiesel oslavit tím, že našim věrným příznivcům lehkých vznětových vozů nabídneme polední možnost objednat si vůz, který mají rádi,“ uvedl Mike Koval Jr., generální ředitel značky RAM.

Zájemci přitom podle informací kolegů z Motor1 zareagovali na oznámení vcelku aktivně a automobilka měla během 72 hodin obdržet okolo 8000 objednávek na RAM 1500 s motorizací EcoDiesel.

Elektrifikace, o které se Koval Jr. zmiňoval, by přitom měla mít podobu zcela nového čistě elektrického trucku RAM, jehož představení se očekává v roce 2024. Podle dosud známých informací by novinka měla mít výrazně elegantnější tvary než stávající RAM 1500 a první ukázka konceptu by se měla představit ještě před koncem tohoto roku.

Podle mnoha spekulací by se základem nového čistě elektrického pick-upu měla stát elektrická rámová platforma STLA Frame, která by mohla být schopna pojmout baterie o kapacitě až 200 kWh. Dojezd by se pak klidně mohl pohybovat okolo 805 kilometrů, což už by rozhodně nebylo marné.