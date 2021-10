Nový Range Rover nesází jen na plnotučné motory. Počítá se s bateriemi i vodíkem

Nová generace Range Roveru odhalila kompletní technické informace již při své premiéře. Dozvěděli jsme se, že vsadí na vznětové i zážehové třílitrové šestiválce (včetně plug-in hybridů), absolutní vrchol pak představuje 4,4litrový agregát V8 původem od BMW.

Tím však možnosti novinky zdaleka nekončí. V horizontu příštích tří let by totiž měla být představena i varianta s čistě elektrickým pohonem, jehož zástavbu platforma MLA umožňuje. V souvislosti s tím se programový ředitel Nick Miller zmínil, že kromě bateriového elektromobilu by Range Rover mohl jezdit i na vodík. Tento typ pohonu zmiňuje jako „doplněk“ elektrické varianty, konkrétnější ale nebyl.

Tyto kroky mají značce pomoci splnit vytyčenou ambici, aby se do roku 2036 stala uhlíkově neutrální. Land Roveru není technologie palivových článků cizí, ostatně již teď testuje vodíkový systém integrovaný do prototypu Defenderu. Očekává se, že se projekt oficiálně představí co nevidět.

Pokud jde o čistý elektromobil, tady bude Range Rover těžit ze zkušeností BMW. S mnichovskou automobilkou uzavřela britská značka vývojové partnerství zaměřené na společný vývoj nových systémů elektrického pohonu. Na podrobné informace si ještě musíme počkat, už teď se ale hovoří o verzi se dvěma elektromotory, která se co do síly vyrovná nejvýkonnější variantě se spalovacím motorem.