Nový Renault Espace: První pohled na sedmimístný interiér a datum premiéry

Automobilka Renault zveřejnila termín premiéry šesté generace modelu Espace. Zároveň s tím připravila poslední upoutávku, která nabízí první pohled do sedmimístného interiéru.

Model Espace francouzské automobilky Renault se, jak již víme, vrátí v podobě sedmimístného provedení SUV Austral. Značka na novinku láká upoutávkami od začátku roku, kdy ukázala logo na zádi a následně se pochlubila siluetou vozu, přičemž nyní přichází na řadu první pohled do sedmimístného interiéru.

Náhled do potemnělého vnitřního prostoru, kde detaily halí stíny, sděluje to, co už jsme očekávali. Kromě sedmi sedadel se jedná o převzetí palubní desky z výchozího modelu Austral. Kromě třetí řady sedadel se však největší novinka ukazuje až v samotné horní části interiéru. Příští Espace totiž dostane velké panoramatické střešní okno, bohužel však bez možnosti alespoň částečného otevření.

Renault rozměry okna popisuje jako bezkonkurenční, přičemž konkrétně na délku měří 133 centimetrů a na šířku 84 cm. Výrobce zdůrazňuje, že je tento rozměr okna schopný nabídnout bez příčníku. Střešní okno pak má učinit interiér světlejším, a to i ve třetí řadě sedadel.

Jedná se o poslední zveřejněnou upoutávku, následovat bude plné odhalení vozu. Naplánována je za tři týdny – v úterý 28. března v 10 hodin našeho času. Premiéru nové generace modelu Espace bude možné sledovat on-line. Kromě odhalení vzhledu očekáváme také zveřejnění či potvrzení alespoň základních technických informací.

Z předchozích upoutávek už víme, že šestá generace modelu Espace bude zhruba o 14 centimetrů kratší než předchůdce, přesto má nabídnout o něco prostornější interiér. Pod kapotou se očekávají mild-hybridní a hybridní pohonné jednotky převzaté z výchozího modelu Austral.