Nový Renault Espace odhaluje siluetu i detaily: O 14 cm kratší, přesto prostornější

Společnost Renault koncem ledna oznámila, že nové sedmimístné SUV naváže na tradici MPV z roku 1984 a ponese dnes již kultovní označení Espace. Původně se přitom spekulovalo o jméně Grand Austral, které odkazuje na skutečnost, že by oba modely měly stát na stejné platformě a evidentně budou sdílet i designový jazyk.

Již šestá generace modelu Espace se tak definitivně rozloučí se svými MPV kořeny a vrhne se do módního segmentu SUV. Model přitom má být dostupný jak v pouze pětimístné, tak i sedmimístné verzi. Jeho vzhled pak nyní automobilka naznačila prostřednictvím dvou nových snímků.

Video se připravuje ...

Na tradiční siluetě můžeme vidět protáhlé SUV s elegantně a pozvolna klesající střechou, kterou opticky protahuje střešní spoiler na pátých dveřích. Vpředu i vzadu vidíme svalnatě vystupující blatníky, které podobně jako přední a zadní světelný podpis ladí s modelem Austral.

Nejvýraznější změnou pak zřejmě bude prodloužení zadního převisu, aby automobilka vpasovala do kabiny třetí řadu sedadel, a snaha získat maximum místa pro hlavy cestujících v zadních dvou řadách. Automobilka pak v tiskové právě zdůrazňuje i bohaté prosklení, protažené až do zadní části karoserie. To ostatně ukazuje i druhý snímek, na kterém vidíme velké okénko za C sloupkem, zmiňovaný střešní spoiler i zadní světla protažená napříč pátými dveřmi.

Šestá generace modelu prý následuje moderní trendy a požadavky měnícího se světa, na rozdíl od celé řady konkurentů však nenarostla do délky. Podle automobilky je novinka dokonce o 14 centimetrů kratší než pátá generace, což by znamenalo celkovou délku kolem 4,72 metru. Vnitřní prostor by však přesto měl být nepatrně lepší.

„Je kompaktnější o 14 cm, přesto se může pochlubit vnitřní šířkou 2,48 m (včetně třetí řady); o něco více než u současné generace“, uvádí automobilka v tiskové zprávě. Onou šířkou je přitom zřejmě myšlena délka využitelného vnitřního prostoru pro posádku ve všech řadách sedadel. Podle automobilky navíc nový model opět zvládne pohodlně přepravit až sedmičlennou posádku i na delší vzdálenosti.

Video se připravuje ...

Na vůbec prvním zveřejněném snímku nám automobilka ukázala moderní logo Espace se zlatým písmenkem E, které tak naznačovalo použití hybridního pohonného systému, zřejmě přebraného z modelu Austral. Očekává se však i nabídka mild-hybridních 1,3litrových benzínových motorů, rovněž přebraných z menšího SUV.

Vznětové motory se v tuto chvíli zdají být nepravděpodobné, smysl by však dávalo použití systému natáčení zadních kol 4Control Advanced, který je u Australu dostupný pouze s full-hybridními motorizacemi. Na konkrétní informace si však budeme muset počkat až do oficiální premiéry, která je naplánována na letošní jaro.