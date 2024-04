Nový sedan Volkswagen Passat je tu! Jak by mohl vypadat konkurent Superbu

Náš dvorní automobilový grafik Honza Lušovský představuje svou vizi nového Volkswagenu Passat s karoserií sedan. Podívejte se, jak by mohl vypadat.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nový Volkswagen Passat se už začíná objevovat na českých silnicích. Německá značka nejnovějšího pokračovatele oblíbeného manažerského modelu vyvinula výhradně s praktičtější karoserií rodinného kombi Variant a tradiční sedan ukončila pro malý zájem zákazníků, aby jej mohla nahradit novým elektrickým Volkswagenem ID.7.

Jak by nejmodernější Volkswagen Passat deváté generace vypadal, kdyby se v Bratislavě vyráběl také jako sedan a byl přímou konkurencí „českému“ Superbu liftback? S novou myšlenkou virtuálního renderu jsme se okamžitě obrátili na našeho dvorního automobilového grafika Honzu Lušovského a během pár dnů nám dodal až realisticky vypadající výsledek.

Honza Lušovský při počítačovém vývoji pochopitelně vycházel z již vyráběného kombíku, ale protože se Volkswagen Passat vyráběl jako sedan, nerozhodl se na svou vizualizaci jednoduše naroubovat záď superbu. Svou vizi viděl ve formě decentního sedanu, a tak dnes představuje světu nový Volkswagen Passat s tříprostorovou karoserií.

Video se připravuje ...

Originální záď sedanu vytvořil na základě své vlastní fantazie, decentně upravil původní zadní světla z kombíku a zúžil vstup do zavazadlového prostorou, jak už tomu u sedanu bývá. Nový sedan by ve skutečnosti byl méně praktický než kombi, ale svou cílovou skupinu zákazníků by si jistě našel.

Jak se vám líbí nová vizualizace sedanu Volkswagen Passat podle Auto.cz. Udělali byste něco jinak? Napište nám svůj názor do diskuze.