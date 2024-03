První jízda s novým Volkswagenem Passat: Díky aspoň za to kombi! Dělá i to, co nikdo nečeká

Pokud by měl rozhodovat pouze trh, tohle auto by možná nevzniklo. Zákazníci holt chtějí drsný vzhled a centimetry světlé výšky využitelné jen zřídka. Nový passat dokazuje, že je to škoda.

Proslulý manažerský sedan Passat byl pro wolfsburskou automobilku podobně stěžejní, jako třeba menší golf. Vždyť se jej doposud prodalo za 51 let už více než 34 milionů kusů, přičemž střípky jeho popularity v lepším či horším stavu jsou dodnes hojně zastoupeny i v našich regionech.

Jinými slovy, Passat je legenda, které ale v posledních letech hází klacky pod nohy stále populárnější SUV, což se převtělilo i do zvýšené poptávky po karosářské variantě kombi. Ta v posledních letech tvořila tak rozsáhlou složku prodejů modelu, že se nyní značka rozhodla nabízet vůz poprvé pouze jako kombi.

Inovovaná tradice

Volkswagen si tedy nového „pašíka“ ponechal, v jeho rodokmenu je ale nyní pár změn. Novinka totiž vychází ze společného vývoje se sesterským superbem, takže za jisté funkční skupiny vozu odpovídá jak mateřský koncern, tak vývojáři Škodovky. Další výraznou změnou je místo původu, jelikož se superbem sdílí i výrobní linku ve slovenské Devínské Nové Vsi u Bratislavy. Linky pro oba vozy nahradily kapacity v posledních letech věnované výrobě New Small Family.

Tolik k filosofickým omáčkám. Co z toho ale má řidič? Začít můžeme třeba velkorysými rozměry: o 50 mm je delší rozvor, celková délka narostla o 144 mm na výsledných 4917 mm, zatímco do šířky vůz narostl o 20 mm na 1852 mm. Výška 1506 mm zůstala na podobné úrovni jako u předchůdce.

Navenek se passat tváří sympaticky, výrazný sací otvor v nárazníku dělá i základní specifikace lehce dramatičtější. Zadní partie nezapře původ ve sdíleném základu, situaci to ale vůbec není na škodu. Celkově jde o vůz nekonfliktního typu, do této definice ale umí hodit vidle exteriérový paket R-Line, se kterým vypadá passat mnohem dynamičtěji. Součinitel aerodynamického odporu se podařilo srazit z hodnoty c x = 0,31 u předchůdce na c x = 025 i díky použití aktivní aerodynamiky.

Základní technické údaje 1.5 eTSI 1.5 eHybrid 1.5 eHybrid 2.0 TSI 2.0 TSI 4MOTION Motor přeplňovaný zážehový, R4 přeplňovaný zážehový, R4 přeplňovaný zážehový, R4 přeplňovaný zážehový, R4 přeplňovaný zážehový, R4 Zdvihový objem (cm3) 1498 1498 1498 1984 1984 Výkon (kW při min-1) 110/5500 110/5500 130/5500 150/5000 195/5000 Točivý moment (Nm při min-1) 250/1500 250/1500 250/1500 320/1500 400/1700 Výkon (el. motor) (kW) - 85 85 - - Točivý moment (el. motor) (Nm) - 330 400 - - Systémový výkon (kW) - 150 200 - - Převodovka 7DSG 6eDSG 6eDSG 7DSG 7DSG Vnější rozměry, rozvor (mm) 4917 x 1849 x 1506, 2841 Objem zavazadlového prostoru (l) 690 510 510 690 690 Max. rychlost (km/h) 222 230 230 232 250 Zrychlení 0-100 km/h (s) 9,3 8,0 7,4 7,5 5,6 Kombinovaná spotřeba (WLTP) (l/100 km) 5,4-5,6 - - - - Základní cena od (Kč) 999 900 - - - -

Digitálně našlapaný

Technicky pak nezapře spřízněnost s vyšším tiguanem. I zde se tak můžeme těšit na inovované svítilny matrix LED se třemi segmenty, uvnitř nás zase přivítá 10,25“ obrazovka přístrojového panelu a 12,9“, resp. příplatkový 15“ displej infotainmentu s novým, přehlednějším a rychlejším prostředím MIB4. Novinkou je také použití hlasové asistentky IDA s propojením na ChatGPT, to ale přijde v rámci aktualizace o trochu později.

Díky většímu rozvoru je o 50 mm delší také prostor pro nohy zadních cestujících a standardní objem zavazadelníku poskytuje o 40 litrů více, tedy 690 l. Po sklopení zadních opěradel vznikne o 140 l větší prostor, tedy 1920 l. Plug-in hybridní verze pak zvládnou 510 l v základním uspořádání.

Na komfort sezení se zde myslelo především. Na výběr tak budou vylepšená sedadla ergoActive s několika stupni vyhřívání či odvětrávání, nyní s možností obě funkce kombinovat či je nastavit jednotlivě pro sedák a opěradlo. Speciální pozornost inženýři věnovali i masážnímu programu, který nyní intenzitou překoná i „kočičí tlapky“ z moderních peugeotů. To jsme opravdu ocenili. Skvělé je i odhlučnění vnějších jevů i díky použití akustického skla vpředu a aerodynamickým zrcátkům.

Základní technické údaje 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 4MOTION Motor turbodiesel, R4 turbodiesel, R4 turbodiesel, R4 Zdvihový objem (cm3) 1968 1968 1984 Výkon (kW při min-1) 90/2750 110/3000 142/3400 Točivý moment (Nm při min-1) 320/1600 360/1600 400/1750 Převodovka 7DSG 7DSG 7DSG Vnější rozměry, rozvor (mm) 4917 x 1849 x 1506, 2841 Objem zavazadlového prostoru (l) 690 690 690 Max. rychlost (km/h) 211 223 232 Zrychlení 0-100 km/h (s) 10,9 9,3 7,6 Kombinovaná spotřeba (WLTP) (l/100 km) - 5,0-5,4 - Základní cena od (Kč) - 1 175 900 -

Delikátní rovnováha

Motoricky se passat opět opře o technologie uvedené již v modelu Tiguan. Prakticky jediným rozdílem mezi modelovou paletou je jeden přidaný turbodiesel, tedy dvoulitr v základním provedení s 90 kW, který přijde na trh později. Z nabízených motorizací jsme si na silničkách v okolí Nice vyzkoušeli nejprve nejsilnější dvoulitr s výkonem 195 kW, pohonem všech kol a sportovním paketem R-Line.

Iterací motoru EA888 jsme již pod různými koncernovými kapotami zažili nespočet, tato ale překvapila rychlejšími reakcemi na stlačení plynu než u srovnatelného tiguanu, pocitově mnohem lepší bylo také odhlučnění. Převodovka řadí nepozorovaně a zapracovalo se i na jejím rozjezdu z nuly, v náhlém podřazení je ale její práce pořád znát. Po zařazení ale vystřelí kupředu se slušnou kadencí.

Příjemným překvapením je podvozek. Jelikož je nový passat opravdu veliký vůz, překvapilo nás, s jakou lehkostí se proplétá jak mezi pruhy na přeplněné dálnici, tak v horských vlásenkách. Na rozdíl od tiguanu, nesoucího se krajinou spíše bezpečně a odtažitě, dokáže passat lépe vtáhnout do děje a je opravdu složité jej výrazněji znervóznit.

To se překvapivě ukázalo jako příjemné i ve spojení se základní mild-hybridní patnáctistovkou. S výkonem 110 kW, přepracovaným systémem vypínání válců ACT+ a sedmistupňovým DSG jde o příjemně výživnou motorizaci s hezky rozloženým přísunem točivého momentu po celém spektru otáček. Přísun točivého momentu v nízkých otáčkách je dostatečný na to, aby řidiče bičoval k vytáčení a nemotivoval jej, v kombinaci s výbornými brzdami a dobře zvládnutými přenosy hmotnosti mezi koly je pak jízda stylem brzda-plyn v základním benzinovém passatu vlastně dost odměňující.

Krátkou jízdu jsme ještě stihli absolvovat i s turbodieselem, jenž po vzoru nejsilnějšího benzinu dokázal zredukovat reakční čas na stlačení pedálu plynu. Jeho hrubý projev se pak také povedlo odtlumit lépe než v tiguanu. I to nás utvrzuje v tom, že konečné rozhodnutí volkswagenu potáhnout ještě jednu generaci passatu před přechodem na elektrickou trakci nebyl špatný nápad. Na další závěry si ale budeme muset počkat na celotýdenní test.