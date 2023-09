Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dlouho očekávanou premiéru deváté generace VW Passat již máme za sebou. Populární model automobilky z Wolfsburgu, který letos shodou okolností slaví 50 let, dorazil pouze v karoserii kombi s tradičním označením Variant.

Milovníci více “manažerských” tvarů si budou muset počkat na novou generaci Škody Superb, který byl s novým Passatem vyvíjen. Ten si totiž zachová obě karosářské varianty. V krajním případě bude ve světě VW alternativou elektrický model ID.7.

Zúžení karosářského portfolia je jednou z mnoha změn, která s novou generací nastala. Nový Passat narostl, je modernější, má velký dotykový tablet a nově se již nebude vyrábět v Německu, ale v Bratislavě.

Netrpělivě se čeká ještě na jednu verzi, o které sice automobilka nahlas nemluví, ale počítá se sní. Tou verzí je “chalupářský” Passat Alltrack. Jak by mohla oplastovaná verze do terénu s vyšší světlou výškou vypadat, ukázal grafik z webu Kolesa.

Volkswagen ví, že stále existuje velké množství zákazníků, kteří nechtějí SUV, ale z důvodu pohodlí a bezpečnosti hledají modely s vyšší světlou výškou. A to je právě to, co vždy Passat Alltrack splňoval. Náklady na jeho realizaci by vzhledem k totožným rozměrům se standardním Passatem Variant měly být minimální.

Video se připravuje ...

Co se týče techniky, Passat Alltrack by zcela jistě využil motorizací 2.0 TSI (195 kW) a 2.0 TDI (142 kW) párovanými se sedmistupňovou převodovkou DSG a pohonem všech kol.

Názory na design nové generace Passatu jsou různé. Nejvíce fanoušci designérům vyčítají fádní přední masku, naopak pochvalují zadní část vozu a interiér, které působí luxusněji než kdy dřív. S plastovými lemy a “Alltrack” koly nevypadá nový Passat vůbec špatně. Na reálnou podobu Passatu Alltrack si ale ještě musíme počkat.