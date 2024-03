Obdélník místo volantu. Peugeot bude vyrábět volant Hypersquare

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Interiéry vozů značky Peugeot jsou už dnes poměrně kontroverzní svým i-Cockpitem, tedy vystrčením přístrojového štítu nahoru pod čelní sklo tak, že by se na něj měl řidič dívat přes věnec volantu, nikoliv skrz něj. V závislosti na konkrétním autě a postavě řidiče to znamená, že leckomu volant půlku displeje zakryje, přesto se tohoto designu Peugeot drží už roky.

V roce 2023 představil koncepční vůz Inception a s ním i značně futuristický volant, který se už ani nesnaží o kruhovou podobu – je to prostě obdélník. Nebo, slovy Peugeotu, Hypersquare, tedy „hyperčtverec“. Poté automobilka provedla několik studií a zjistila, že zákazníci jsou na takovouto změnu připraveni.

Video se připravuje ...

„Nejen že si myslíme, že je to technologicky lepší, ale také je to svázané s další technologií: steer-by-wire,“ cituje britský magazín Autocar Lindu Jacksonovou, šéfku Peugeotu. „Je to důležité, protože to obohacuje něco, co je pro Peugeot naprosto základní – radost z řízení. Je to agilní, flexibilní,“ dodala Jacksonová.

Nová technologie spolu s novým volantem umožní navrhnout prostornější kabinu, a to až tak moc, že zákazníci, kteří se účastnili studií, „byli v šoku z toho, jak moc místa jde uvolnit“ touto novou technologií. Volant Hypersquare bude doplněn 21“ prohnutým displejem nahoře na palubní desce, který bude zastávat funkci přístrojového štítu a centrálního displeje. Také má značka nadále používat i-Toggles, panel nastavitelných zkratek na druhém, menším dotykovém displeji.

Jacksonová dále řekla, že se automobilka bude nadále snažit vylepšovat interiéry. Ty jsou totiž podle jejích výzkumů pro zákazníky velmi důležité. „Všichni budeme rádi mít auto, které je krásné, ale je krásné i uvnitř? Je praktické? Je kolem vás ergonomicky navržené? Má dobře postavený infotainment? Pro mě je interiér důležitější než exteriér,“ uzavírá Jacksonová.