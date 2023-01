Peugeot Inception láká na vizi budoucnosti, má působivé parametry a podivný interiér

Tradiční francouzská značka chce dnešním představením konceptu Inceptiom otevřít novou éru designu a ukázat vizi budoucích elektromobilů. Od roku 2023 totiž bude 100 % vozidel značky elektrifikovaných, do roku 2025 plánuje Peugeot uvést na trh pět nových 100% elektrických vozů a od roku 2030 se chce stát Peugeot největší elektrickou značkou v Evropě.

Nový koncept Peugeot Inception (z latinského Inceptio – začátek) by nás měl přenést do nové dimenze, jak uvádí tisková zpráva. Důležitější je ovšem zmínka, že má ambici uvést většinu inovací v něm použitých do výroby. A to počínaje rokem 2025.

Video se připravuje ...

„Značka se proměňuje, ale Inception Concept zůstává nezaměnitelně vozem Peugeot. Vyjadřuje nadčasovou přitažlivost značky a ukazuje, jak optimisticky se díváme na budoucnost automobilového odvětví a na emoce, které poskytuje,“ uvedl Matthias Hossann, šéfdesignér Peugeot

„Výrazný a jedinečný Peugeot Inception Concept přichází s novým pojetím prostorového zážitku při řízení a zároveň ilustruje některé naše myšlenky, které nám umožní snížit do roku 2030 uhlíkovou stopu značky Peugeot o více než 50 %. Proměna značky se týká všech aspektů koncepce, výroby a života budoucích vozů Peugeot. Nedílnou součástí této transformace je i design.“

Koncept Inception je postaven na jedné ze čtyř budoucích platforem STLA „BEV-by-design“ skupiny Stellantis, přičemž příchod této řady platforem je naplánován na tento rok. Platformy byly vyvíjeny speciálně pro elektrifikaci a nabízejí změnu v architektuře, kterou designéři Peugeot využili k tomu, aby zcela přetvořili kabinu vozu Peugeot Inception.

Koncept postavený na platformě STLA Large má siluetu nízkého a výkonného hatchbacku, kterému naměříme pouze 134 cm na výšku a rovných 500 cm na délku. Tato velikost měla být zvolena schválně, aby vyniklo množství inovací.

Vůz je vybaven 800V architekturou a je osazen baterií s kapacitou 100 kWh, která by měla díky působivě nízké spotřebě pouze 12,5 kWh na 100 km zajistit dojezd až 800 km na jedno nabití. Posádka tak může vyrazit bez obav na cestu z Bruselu do Berlína nebo z Paříže do Marseille.

Díky podpoře rychlonabíjení by měla baterie získat dojezd až 30 km za minutu, tedy cca 150 km za pět minut. Koncept navíc podporuje technologii indukčního nabíjení, tedy bez kabelu. Bude však zajímavé sledovat, zda se tato technologie stane důležitou i v budoucnosti – zatím s ní totiž mnoho značek nepracuje.

Pohon vozu zajišťují dva kompaktní elektromotory, pohánějící všechna kola. Kombinovaný výkon konceptu by měl dosahovat 500 kW (680 k), ke zrychlení z 0 na 100 km/h by pak měly stačit méně než tři vteřiny.

Z technických zajímavostí stojí jistě za zmínku řízení „steer-by-wire“, kdy není volant propojen s koly mechanicky, ale pouze elektricky. S tím souvisí i nová koncepce interiéru, respektive nová generace i-Cockpit a ovládání Hypersquare, které nahrazuje tradiční volant. Tento ovládací prvek se inspiroval u světa videoher a slibuje snadné ovládání funkcí vozu jedním prstem.

Systém Hypersquare s digitálním elektrickým ovládáním tvoří displej s kruhovými buňkami v každém ze čtyř rohů. Buňky zajišťují několik funkcí: Zcela přirozený a univerzální způsob uchopení ovládání řízení, pohodlí při řízení pomocí prstů a aktivaci ovládacích prvků vozu jen stisknutím palce. Tento typ ovládání by měl být intuitivní i díky podobnosti s ovládáním telefonu.

Systém Hypersquare je propojen s pružnou obrazovkou v pozadí, která zobrazuje veškeré informace o jízdě nebo infotainmentu. K externí komunikaci slouží Halo Cluster, který je opatřen kruhovým displejem a přináší informace cestujícím, kteří se přiblíží k vozu. Při přechodu na 4. úroveň autonomního řízení (STLA AutoDrive) se Hypersquare zasune a z podlahy se vysune velká panoramatická obrazovka. Ambicí značky Peugeot je používat systém Hypersquare v nové generaci vozů ještě před koncem desetiletí.

Kabina vozu je čtyřmístná a kromě futuristického pojetí palubní desky i ovládacích prvků zaujme také zajímavými sedadly, která byla přepracována tak, aby byla širší a pohodlnější. Nová sedadla Comfort Fit by měla být novým typem komfortního vybavení vozu, které je adaptováno na podmínky dynamické jízdy, nebo nabídnou možnost relaxovat při autonomní jízdě.

Video se připravuje ...

Exteriér vozu by měl zaujmout dynamickým profilem, který má vytvářet dojem postoje šelmy. Cestující obklopuje 7,25 m2 prosklené plochy tvořené speciálním sklem s výjimečnými tepelnými vlastnostmi. Odstín karoserie se pak skládá z velmi jemných kovových pigmentů a je pouze jednovrstvý. K jeho aplikaci se tak spotřebuje méně energie.

Přední část vozu nabízí zcela nový světelný podpis, který tvoří tři ikonické drápy v kombinaci s jemnými linkami. Maska je tvořena jedním kusem skla, v jehož středu je logo značky. Současně jsou v masce umístěny senzory. Vodorovně přes plášť dveří pak prochází lišta Tech Bar. Tato zapuštěná obrazovka vysílá různá hlášení mimo vozidlo, jakmile se k němu řidič a cestující přiblíží.

Kromě ukazatele stavu nabití baterie nebo uvítací a rozlučkové zprávy zahrnuje Tech Bar také řadu senzorů a radarů spojených s autonomním řízením, takže karoserie je díky absenci těchto technických prvků zcela hladká. V podbězích vidíme aerodynamická kola Aerorim s vložkami z textilie protkané kovovými vlákny. Podsvícené logo lva ve středu kol zůstává statické.