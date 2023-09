Oblíbená Tesla Model 3 prošla modernizací. Má ujet až 678 km

Automobilka Tesla odhalila, co skrývala pod interním názvem Project Highland – modernizovaný Model 3. Ten se vyrábí od roku 2017, což znamená, že facelift už byl dlouho na čase. Nyní je tu a je skutečně důkladný – tak moc, že by se leckomu chtělo hovořit o nové generaci.

Vůz dostal novou příď s tenčími světlomety a navíc se tu zbavil kontroverzní kachní tváře, dané tvarem prolisu v místě, kde by konvenční auto mělo masku chladiče. Podobně horizontální linky vidíme na zádi vozu, stejně jako nové koncové svítilny. Ty si však zachovávají zhruba svůj tvar i světelný podpis do písmene C.

„Trojka“ dostane také nová 18“ a 19“ kola a dvě nové barvy, červenou a šedou. Zbytek zevnějšku, zejména tedy silueta, boky a například kliky dveří, zůstávají beze změny. To znamená obrovskou prosklenou plochu ve střeše, fakt, že se otvírá „jen“ víko kufru bez okna, či třeba že dveře jsou stále bezrámové.

Video se připravuje ...

Změn doznal také interiér, ovšem pokud se těšíte třeba na klasický přístrojový štít, musíme vás zklamat – jediným displejem na palubní desce zůstává obří centrální obrazovka. Interiér je ještě více minimalistický než dříve, neboť zmizely páčky pod volantem. Směrovky a další podobné funkce se ovládají přímo na volantu a volič převodovky se přestěhoval do centrálního displeje, podobně jako již dříve u Modelu S.

Hlavní obrazovka drobně narostla v úhlopříčce, a to o 0,4 palce na 15,4“. Zadním pasažérům přibyl 8“ displej, který slouží k ovládání klimatizace, infotainmentu a podobných prvků.

Modernizovaná Tesla Model 3

K dalším změnám patří příplatkový audiosystém o 17 reproduktorech, což zahrnuje dva subwoofery. O dostatečný příkon se jim starají dva zesilovače. Vylepšený je také mikrofon s cílem zajisti lepší kvalitu telefonních hovorů.

Zhruba stejné zůstaly i rozměry, ovšem opravdu zhruba – vůz narostl na délku o 25 mm na 4.720 mm. Karoserie zůstala stejně vysoká, ale na výšku vůz měří o 2 mm méně (1.441 mm) díky snížené světlé výšce (138 mm). Zvětšil se zavazadelník, a to o 33 litrů na 594.

Po stránce dojezdu jsou na světě zatím odhady hodnot, které budou naměřeny metodikou WLTP. V závislosti na použitých kolech, baterii a dalších prvcích sahají od 513 km na jedno nabití u verze se zadním pohonem a 19“ koly až po 678 km u verze Long Range s větší baterií a 18“ koly.

To vše znamená zlepšení asi o desetinu; automobilka uvádí, že vůz má nyní menší odpor vzduchu – koeficient Cd klesl z 0,23 na 0,219. Právě ten je pro spotřebu energie nejdůležitější. Výkonové parametry na světě nejsou, ovšem zrychlení na stovku zabere od 4,4 do 6,1 sekundy, opět v závislosti na provedení.

Modernizovaná Tesla Model 3

Evropské dodávky modernizovaného Modelu 3 se chystají koncem října letošního roku. Ve stejnou dobu vůz přijde také na blízký východ. Kdy začnou prodeje v USA a ve zbytku světa, stejně jako kolik peněz si budou muset zájemci připravit, zatím není známo.