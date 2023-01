Obytný Camelot Cruiser nabízí královské cestování ze 70. let. Vznikly jen 3 kusy

Svět obytných vozů není možná tak rozsáhlý jako v případě běžných vozidel, o to však umí být překvapivější. Díky často pouze kusové výrobě mohou vznikat skutečně unikátní kousky, mezi něž patří i předmět dnešního článku – Camelot Cruiser. Sídlo legendárního krále Artuše nepřipomíná pouze názvem, ale také luxusně zařízenou kabinou.

Za vozidlem na fotkách stojí Richard Edler, který hledal nějaký vhodný dopravní prostředek na cestování, do něhož by se v pohodlí vešla celá jeho rodina i se čtyřmi bernardýny. Zřejmě v pátrání nebyl úspěšný, protože nakonec v 70. letech postavil Camelot Cruiser. A protože ani to zřejmě nestačilo, následně postavil další dva.

První Camelot Cruiser vzniknul hned jako model ročníku 1970, a to v kombinaci světle a tmavě modrého laku karoserie. O jeho tažení se staral náklaďák Ford C-900, ale to hlavní kouzlo Camelotu Cruiser je obrovský obytný návěs. Všechny tři měly podobné uspořádání vnitřního prostoru, včetně velkého prostoru pod podlahou obytné části. První exemplář Richarda Edlera tento prostor používal k ubytování výše zmíněné čtveřice bernardýnů. Druhý zde převážel loď a třetí dvojici sněžných skútrů.

Všechny tři exempláře možná překvapivě přežily do dnešních dní, přičemž poslední exemplář, vyrobený v roce 1974, je v době psaní tohoto článku dražen na webu Bring a Trailer. Aukce skončí za necelých devět hodin a aktuálně největší příhoz je v částce 120.000 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 2,75 miliony korun.

Tento Camelot Cruiser do pohybu uvádí tahač Ford C-750 s 6,4litrovým osmiválcem spolupracujícím se čtyřstupňovou automatickou převodovkou. Dokonce i v tažném voze je prostor pro přespání. Před prodejem se mu navíc dostalo rozsáhlé péče v servisu, takže by neměl vyžadovat větší investice. Najeto má mít jen zhruba 51,5 tisíc kilometrů. S návěsem se rozjede maximálně na 120 km/h a spotřebou pochopitelně neohromí – prý je kolem 47 litrů na 100 kilometrů. Aby taky ne, když celá souprava váží zhruba 22 tun.

Když se po schůdcích vyšplháte do obytného návěsu, zaujme vás žluto-zeleno-hnědá barevná kombinace. Před sebou máte kuchyňskou linku, po jejíž pravé straně je prosklená jídelna poskytující skvělý výhled po okolí přes střechu tahače. Vlevo od vstupu se pak nachází celkem překvapivě ložnice, koupelna a až za nimi obytná část s pohovkami.

Při pohledu na interiér je jasné, že se tady nepočítalo s nějak extra početnou rodinou. S čím se naopak počítalo, to byl absolutní luxus a přítomnost všeho nezbytného, co by člověk na cestách mohl potřebovat. Ve výbavě proto byl i generátor a trojice baterií, nerezová nádrž na více než 1.100 litrů vody a stejně objemný zásobník na použitou vodu, vytápění a klimatizace.