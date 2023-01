Ojeté BMW X3 II (F25): Opravdu dobrá je jen jedna verze

První generace BMW X3 (E83, 2003-2010) byla sice úzká, uhrčená a s lacině provedeným interiérem, ale ještě se u ní dal vybrat odolný motor – zkraje produkce určitě. S nástupcem, interně označeným F25 (2010-2017), je to už složitější. S ekologičtějšími a odlehčenými agregáty přišly častější a dražší závady, byť samo auto je naopak lepší. Prostornější, pohodlnější, pěkněji zpracované a již s osmistupňovým automatem ZF. Ten si však lépe rozumí s hladšími šestiválci, nejčastějším naftovým čtyřválcům umí paradoxně pomoci do hrobu – příliš nízké otáčky jejich rozvodům vůbec nesvědčí.

Rozvody u dieselů pracné

V naprosté většině případů je pod kapotou X3 naftový motor, který má řetězové rozvody na špatně přístupné zadní straně u převodovky. Při jejich výměně tak musí motor ven a je to práce přinejmenším za třicet tisíc (ve značkovém servisu za šedesát). Z dieselů mívaly nejproblémovější rozvody dvoulitry N47, vyrobené do roku 2013. Při dnešních kilometrech však už bývají často po opravě, nebo alespoň po dočasném vylepšení. Modifikovaný hydraulický napínací šroub s delším zdvihem (poznáte ho podle toho, že na něj pasuje klíč velikosti 24) dokáže životnost horního řetězu prodloužit. Z toho se stal oblíbený bazarový fígl – stačí nový napínací šroub za tři tisíce a natažený rozvodový řetěz ještě na pár desítek tisíc kilometrů ztichne. Pokud se chcete vyhnout nepříjemnému překvapení, nechte si míru natažení řetězu v servisu jednou za čas otestovat diagnostikou – platí to i pro mladší čtyř válce B47 (od 2014), a zejména naftové šestiválce N57, u nichž loučící se řetěz ani nijak nerachotí.

Video se připravuje ...

Hasičák s sebou?

Dříve než přijde čas rozvodů, budete u dieselů nejspíš řešit zakarbonované sání. AdBlue tu ještě nebylo u žádné verze (pokud jde o evropské specifikace), takže okruh EGR je opravdu mohutně vytěžován a podle toho také vypadá sání. V karbonem zaneseném plastovém kolektoru se i rychleji vyšmajdají klapky swirl, kolem jejichž pohonu pak vznikají netěsnosti. A to se pak s čistěním ani nemá smysl zabývat. Nový sací kolektor vyjde ve značce na 25.000 (čtyřválec) až 32.000 Kč (šestiválec), v aftermarketu pak asi o třetinu levněji.