Ojeté Subaru Impreza WRX STI III: Vyplatí se vůbec koupit?

Impreza WRX STI patří mezi největší automobilové legendy. A nemůže za to jen úspěšná kariéra v rallye, ale také přítomnost alespoň jedné generace v téměř každé dobré závodní počítačové hře. Po sedanu s obrovským spoilerem, modrým lakem a zlatými koly proto mnozí touží už od dětství, kdy je obrázek letící imprezy uhranul třeba na obalu hry Colin McRae Rallye. A jako dospělí si ho již mohou koupit i doopravdy. I když ani ojeté WRX STI žádné generace nepatří mezi levná auta, s cenami začínajícími kolem 400.000 Kč už po něm může sáhnout kdekdo a využívat je i jako auto na denní jezdění. Přece jen je základem docela obyčejný rodinný sedan či hatchback.

V tom se od dalších aut z plakátů liší – zatímco lamborghini či ferrari zůstávají pro většinu zapovězena, legendy STI a Evo jsou tu téměř pro každého. Ceny v bazarech ale dávno přestaly klesat s tím, jak se z evropského trhu odporoučelo WRX i jeho hlavní konkurent. Nejlevnější kusy se teď drží lehce pod hranicí půl milionu. S příchodem budoucích verzí se navíc vzhledem k přísným emisním normám v EU moc počítat nedá. Ceny tedy jistě půjdou nahoru, zachovalé WRX STI má rozhodně potenciál stát se investičním vozem.

Zklamal tvarem

Zatímco v Need for Speed stačí k mistrnému ovládnutí WRX STI čtyři šipky a mezerník, v reálu je k tomu potřeba už trochu vyšších řidičských zkušeností, jejichž nedostatek subaru dokáže velmi rychle a velmi nečekaně vytrestat. Tohle je přesně jedno z aut, která ovládají řidiče, a nejčastější závadou je omotání kolem stromu. Platí to i pro třetí vydání, které sice o další kus přiblížilo obě zkratky obecnému vkusu, stále to ale znamenalo pořádně ostré zboží. Zrovna tato generace ale zpočátku mnohé evropské fanoušky trochu zklamala.