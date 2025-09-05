Ojetý Fiat 128 v testu Martina Vaculíka – Přišel fiat a změnil svět
Fiat 128 si obvykle pamatujeme ve dvou podobách. Jako krásné třídveřové kupé, které se dalo koupit v Tuzexu za bony. A jako licenční jugoslávskou Zastavu 101, na kterou dosáhli i neprivilegovaní s dostatkem nastřádaných korun. Také však jde o auto obrovského historického významu.
Dnes lze bohužel už s jistotou říci, že Fiat dopadl špatně. Neexistuje už žádný samostatný vývoj jejich osobních vozů ani agregátů pro ně. Všechny nové fiaty jsou postaveny na technice peugeotů a liší se jen designem. Jediné, co z turínského výrobce přežívá, je vývoj a výroba užitkových modelů.
První předokolka Fiat
Historicky jde přitom o automobilku, která se zásadně zasloužila o novodobou dostupnost automobilu zefektivněním jeho výroby. Stále hledala účinnější a jednodušší technická řešení tak, aby stroj požadované funkce obsahoval méně součástí, vznikal v rychlejším taktu a s nižšími náklady. Toto je druhá a vlastně důležitější půlka hodnocení každého modelu, motoristickou žurnalistikou tradičně opomíjená.
Design Fiatu 128, který se jako dvou- či čtyřdveřový sedan vyráběl od roku 1969, vám ještě nenapoví, že jde o mechanicky převratný stroj. Vypadá jako jiná auta té doby.
