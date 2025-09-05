Předplatné
Ojetý Fiat 128 v testu Martina Vaculíka – Přišel fiat a změnil svět

Fiat 128
Krásné dvoudveřové kupé existovalo ve dvou variantách. V základní S s hranatými světlomety a v luxusnější SL se čtveřicí kulatých, jinými koly a řadou chromovaných vnějších doplňků karoserie. Větší vzácnost je dnes překvapivě obyčejný model S.
Fiat 128
Martin Vaculík
Martin Vaculík
Fiat 128 si obvykle pamatujeme ve dvou podobách. Jako krásné třídveřové kupé, které se dalo koupit v Tuzexu za bony. A jako licenční jugoslávskou Zastavu 101, na kterou dosáhli i neprivilegovaní s dostatkem nastřádaných korun. Také však jde o auto obrovského historického významu.

Dnes lze bohužel už s jistotou říci, že Fiat dopadl špatně. Neexistuje už žádný samostatný vývoj jejich osobních vozů ani agregátů pro ně. Všechny nové fiaty jsou postaveny na technice peugeotů a liší se jen designem. Jediné, co z turínského výrobce přežívá, je vývoj a výroba užitkových modelů.

První předokolka Fiat

Historicky jde přitom o automobilku, která se zásadně zasloužila o novodobou dostupnost automobilu zefektivněním jeho výroby. Stále hledala účinnější a jednodušší technická řešení tak, aby stroj požadované funkce obsahoval méně součástí, vznikal v rychlejším taktu a s nižšími náklady. Toto je druhá a vlastně důležitější půlka hodnocení každého modelu, motoristickou žurnalistikou tradičně opomíjená.

Design Fiatu 128, který se jako dvou- či čtyřdveřový sedan vyráběl od roku 1969, vám ještě nenapoví, že jde o mechanicky převratný stroj. Vypadá jako jiná auta té doby.

