Hybrid, plug-in nebo diesel? Velká SUV ukazují, jak dnes vypadá rodinný kompromis
Potřebujete velké rodinné auto a rozpočet máte okolo milionu korun? Podívali jsme se na pět větších SUV, která vsadila na mild-hybridy, plug-in hybridy i poctivý diesel. Zjišťovali jsme, co za své peníze dostanete, kdo nabídne sedm míst bez příplatku a s jakým autem vám zůstane i na dovolenou k moři.
Protože vás srovnání středně velkých SUV zaujalo, rozhodli jsme se jít o segment výše. Tady si připravte rozpočet 900.000 Kč, spíše kolem milionu, pokud nechcete odejít s úplným holátkem. Na druhou stranu, tady už v základu dostanete tak solidní výbavu, že mnozí moc příplatků nepřidají. A v některých případech vám ještě zůstanou peníze na moc pěknou dovolenou. Možná i dvě.
V segmentu větších SUV je mild-hybridizace téměř samozřejmostí, ale je zajímavé, že řada zástupců vynechává prostřední úroveň hybridizace a kromě mild-hybridu nabízí rovnou plug-in hybrid. A například korejský zástupce staví základ na velkoobjemovém dieselu. Na manuální převodovku tu už nenarazíte. Z pohledu výbavy bývá samozřejmostí dvouzónová klimatizace, často tři řady sedadel, infotainment s navigací nebo rozšířený balíček bezpečnostních a jízdních asistentů.
Peugeot 5008
Minule jsme začali Peugeotem, tak to uděláme i tentokrát. Stejně jako menší 3008 si jde i 5008 svou vlastní cestou, co se týče motorizací. Vynechává čistě spalovací variantu a začíná rovnou mild-hybridním tříválcem o objemu 1.2 litru s výkonem 107 kW a točivým momentem 230 Nm. Ten startuje na 865.000 Kč, ale je na zváženou, jestli pro tak velké auto stačí, zvláště když máte třeba čtyřčlennou rodinu. Alternativou je rovnou plug-in hybrid za 1.125.000 Kč nabízející výkon 143 kW. Pak tu jsou ještě elektrické verze. Slabší se 157 kW má baterii s kapacitou 73 kWh a dojezdem 497 km, silnější s 97 kWh akumulátorem ujede 664 km. Cenově vycházejí na 1.215.000 Kč a 1.325.000 Kč.
Co se týče výbavy, potěší dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu, bezklíčkový přístup a startování, posuvná zadní lavice, ortopedické sedadlo řidiče s elektrickým nastavením a manuálním prodloužením sedáku, vyhřívaná přední sedadla, parkovací asistent s kamerou a infotainment se zrcadlením telefonů a osmi uživatelskými profily. Dvoumístná lavice ve třetí řadě je bez příplatku.
Škoda Kodiaq
Není překvapením, že tomuto segmentu vévodí domácí Škoda Kodiaq. Ta je dostupná od 995.000 Kč ve výbavě Selection s mild-hybridním čtyřválcem TSI o objemu 1.5 litru a výkonem 110 kW. Podobně jako Peugeot nabízí rovnou plug-in hybrid se 150 kW a dojezdem v elektrickém režimu přes 100 km. Ten startuje na 1.175.000 Kč. Na závěr tu máme osvědčené benzinové a naftové dvoulitry s výkony od 110 do 150 kW a cenovkami od 1.070.000 Kč do 1.215.000 Kč. Výkonnější motorizace jsou navíc spojené s pohonem všech kol včetně sportovního Kodiaqu RS za 1.500.000 Kč s výkonem 190 kW.
Už základní výbava Selection nabízí 17palcová kola, vyhřívaný volant a přední sedadla, třízónovou klimatizaci, LED světla, přední a zadní parkovací senzory s couvací kamerou a deštníkem ve dveřích, 10palcový štít řidiče a infotainment se stejnou úhlopříčkou. Ten zahrnuje handsfree, navigaci a bezdrátové zrcadlení telefonů. Bohatý je i seznam jízdních asistentů, například rozpoznávání dopravních značek, tempomat s omezovačem rychlosti, protikolizní asistent, hlídání mrtvého úhlu a další. Za sedadla ve třetí řadě se připlácí 22.000 Kč.
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail je na trhu známý svým odlišným pojetím hybridního pohonu e-Power. Zážehová patnáctistovka o výkonu 116 kW s točivým momentem 250 Nm slouží pouze jako generátor energie pro 1,73 kWh baterii potřebnou pro synchronní elektromotory roztáčející kola. To znamená, že benzinový motor může běžet v ideálních otáčkách pro danou situaci. Nissan nabízí dvě varianty – 150 kW s pohonem předních kol za 1.089.990 Kč a čtyřkolku se 157 kW, startující na 1.184.990 Kč. Kdo nepotřebuje hybrid, sáhne po úplném základu v podobě mild-hybridní čtyřválcové patnáctistovky se 120 kW za 959.990 Kč.
Základní výbava zahrnuje 18palcová litá kola, 12,3palcový přístrojový štít doplněný 8palcovým infotainmentem se zrcadlením chytrého telefonu, dvouzónovou klimatizaci, indukční nabíječku, přední a zadní parkovací senzory s couvací kamerou, kožený volant a LED světlomety. Je tu i možnost sedmi sedadel za příplatek 30.000 Kč (není pro e-Power s pohonem předních kol). Za stejnou částku pořídíte komfortní paket, kde je třízónová klima, vyhřívání volantu, čelního skla a sedadel v obou řadách a sluneční clony v zadních dveřích.
Kia Sorento
Kia Sorento je zajímavá tím, že se neprodává s čistě benzinovým motorem. Nabídku tvoří pouze dieselový čtyřválec 2.2 litru o výkonu 142 kW za 1.234.980 Kč. Elektrifikovanou alternativou za 1.224.980 Kč je hybrid s benzinovým čtyřválcem 1.6 litru o celkovém výkonu 175 kW. Pokud potřebujete více výkonu, je zde plug-in hybrid založený na stejném motoru s výkonem 211 kW a cenou od 1.559.980 Kč ve střední výbavě.
Základ, který je z výběru jednoznačně nejdražší, nabídne vyhřívaná přední sedadla i volant, 12,3palcový infotainment s navigací a 12,3palcový displej řidiče, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, čalounění kombinující látku a kůži a další. Za sedmimístnou variantu se připlácí 25.000 Kč, ale máte tam i USB porty a výdechy klimatizace.
Jaecoo 7
Pro evropské automobilky jsou čím dál větší konkurencí značky s čínskými kořeny. Do tohoto segmentu patří také Jaecoo 7, které do bitvy vyráží s handicapem v podobě pouze pěti sedadel. Základní cenou bez slevy za 799.000 Kč však patří k nejlevnějším. Tady dostanete čtyřválec TGDI o objemu 1.6 litru s výkonem 108 kW a pohonem předních kol. Vyšší linie Exclusive za 879.000 Kč je automaticky spojená s pohonem všech kol. V nabídce je také plug-in hybrid postavený na patnáctistovce TGDI o celkovém výkonu 150 kW s pohonem pouze předních kol a dojezdem na elektřinu 88 km. Cena startuje na 949.000 Kč.
Standard výbavy je daný předešlými vozy a Jaecoo 7 na ně plynule navazuje. Navíc nabízí adaptivní tempomat, detekci přítomných dětí a zadní protikolizní asistent. Dále 19palcová kola, čalounění z umělé kůže, elektricky nastavitelná a vyhřívaná přední a zadní sedadla i volant, 10,25palcový přístrojový štít a 13,2palcové multimediální zařízení s navigací, indukční nabíječkou a mnoha dalšími funkcemi.
