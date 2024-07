Ojetý Ford Focus 3. generace okem Tomáše Dusila: Ví o něm vše! Včetně historie

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Když se v roce 1998 představil vůbec první Ford Focus, způsobil doslova senzaci. Přijel na svět s moderním designem, vynikajícími zážehovými motory i skvělými jízdními vlastnostmi, ale bohužel trpěl korozí i nepovedenými diesely. Automobilka však k focusu přistupovala formou evoluce a zejména třetí generace modelu je už zcela jiným autem. Sice si zachovává své charakteristické rysy, ale navazuje na předcházející druhé pokračování i lepšími vznětovými motory od koncernu PSA.

Tomáš Dusil, technický specialista Světa motorů, vám v nejnovějším videu věnovaném ojetému Fordu Focus z roku 2018 představuje všechna zásadní pozitiva i negativa lákavé ojetiny, kterou otestoval s praktičtější rodinnou karoserií kombi. Jedná se o modernizovanou variantu modelu, uvedenou v roce 2015, s pokročilejšími bezpečnostními asistenty.

A jak si stojí nabídkou motorizací, co byste o nich měli vědět a na co si musíte dát pozor? To vám Tomáš Dusil odhalí v nejnovějším videu. Současně vám představí i interiér a věnuje se také jízdním vlastnostem. Na závěr pak tuto konkrétní ojetinu prověřuje ve spolupráci se společností Cebia.