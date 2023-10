Druhá generace Fordu Ka z let 2008 až 2016 je už v jádru víc fiatem než fordem. Na rozdíl od předchůdce není jízdně tak zajímavá, zato karoserie lépe vzdoruje korozi. Roli auta pro začátečníka nebo cesty do práce zvládne, úplně bez starostí to ale nebude.