Ojetý Hyundai Tucson (2015-2020): Téměř bez výhrad. Až na ty ceny…

Hyundai Tucson je tu už od roku 2004, jen jeho druhá generace zmátla Evropu označením ix35. Třetí vydání z let 2015 až 2020 s oprášeným původním jménem nabízí moře prostoru i pohodlí, vkusný design a v posledních ročnících si i tyká se smartphony. Zatím ale nemá potřebu se v bazarech podbízet nízkou cenou.

S aktuálně odcházející generací tucsonu udělal Hyundai docela díru do světa. V řadě zemí se už krátce po uvedení na trh stal prodejním hitem, u nás mu kromě objektivních kvalit a skoro domácího rodokmenu (výroba v Nošovicích) v rozšíření napomohly i vítězné tendry pro velkoodběratele – zejména Policii ČR, ŘSD nebo Lesy ČR. Pravda, také byly za trochu jiné ceny, než jaké znáte z ceníků…

Například naftové čtyřkolky 2.0 CRDi (100 kW) pro Lesy ČR vyšly v přepočtu na kus tolik co vašeho souseda litrová fabia s DSG, a to už měly v ceně i tříletý servis a podvozek chráněný zakázkově vyrobenými pevnostními „šusplechy“. Právě zesílenou ochranu podvozku si lesníci pochvalují, stejně jako standardně dobře schovanou střední část výfuku. Mají totiž v paměti jak staré naftové tucsony 1. generace, z jejichž výfuku pravidelně očesávali nešťastně umístěné teplotní senzory DPF, tak zejména Škody Yeti v pozdní verzi Euro 6 s katalyzátorem SCR „nabastleným“ v nejexponovanějším místě podvozku, s nimiž skoro každý pracovní výjezd hrozil pětimístnou fakturou.

Dětských nemocí jen pár

Ani u kusů vytěžovaných „terénnějším“ způsobem neevidují servisy žádné specifické škody. Občas odleze silentblok v uložení zadního tlumiče, což se stává i tomu, kdo jezdí jen po asfaltu. Pro záruční opravy výrobce dodává opravnou sadu pouzdra, po záruce se mění celý tlumič zhruba za 4000 Kč. Na přední nápravě se zatím jen v kusových případech měnila tyčka stabilizátoru (2000 Kč), či ještě vzácněji čep ramene, ale spíš u kusů s nájezdy nad 150.000 km. Specifickou záležitostí u prvních ročníků vrcholných specifikací s 19“ koly (jinak kola mohla být 16, 17 nebo 19“) byly vymačkané dorazy v hřebenu řízení, což se projevovalo tím, že kola v plném rejdu drhla o podběh. Vychytalo se to hned v počátcích záruční výměnou dorazů, což nebyla úplně jednoduchá práce, ale dnes se s tím už nejspíš nesetkáte (kdyby náhodou ano, po záruce by oprava vyšla do 10.000 Kč).

Druhou dětskou chorobou byly skřípavé pazvuky z prosklené střechy, opět dodávané jen s vrcholným provedením s paketem Premium (ale šel jeden čas objednat i s klasickou střechou). Servisy je léčily odstraněním pomocných gumových podložek, které při výrobě fixovaly polohu skleněného dílu před zatuhnutím tmelu.