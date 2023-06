Ojetý Opel Meriva B (2010-2017): S otevřenou náručí a za málo

První, úzká a hranatá Meriva A (2003-2010) byla kdysi třídním bestsellerem – prodalo se jí přes milion kusů. Na startu jí pomohla jen minimální konkurence, později dobrá cenová politika. Mladší a větší druhá Meriva B (v tradici opelovského abecedního značení generací), taktéž vyráběná ve španělské Zaragoze, dosáhla za stejný čas jen třetinových čísel. Kvalitu auta si z toho neodvozujte, v daném segmentu se už nakupilo příliš mnoho hráčů a vyložené štěstí neudělal žádný.

Se zpočátku kritizovanými vysokými cenami to nebylo tak divoké – s častými akčními ceníky nebyla meriva o nic dražší než třeba Kia Venga nebo spartánštější Citroën C3 Picasso. Základní 1.4 (74 kW) se slušnější druhou výbavou Enjoy (šest airbagů, klimatizace, rádio s CD/MP3, asistent rozjezdu v kopci) šla řadu let reálně koupit za 300.000 Kč.

Pořád zamyká, občas i natrvalo

Obrácené zadní dveře na způsob starých londýnských taxíků modelu nijak neubližují – nastupuje se jimi sice jako do velorexu zády napřed, ale vystupuje pohodlněji po směru, takže v opačném gardu než u klasiky. Pro přístup k dětské autosedačce či nákladu na sklopených sedadlech jsou panty vzadu dokonce výhodnější. Jediné, co majitelé časem proklínají, je nemožnost vypnutí funkce automatického zamykání po rozjezdu – z bezpečnostních důvodů to výrobce neumožnil a ani v servisu nepochodíte, prý to nejde.

