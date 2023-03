Ojetý Peugeot Rifter & sourozenci: Povedení, ale příště už jen do zásuvky

Peugeot Rifter (od 2018), Citroën Berlingo III (od 2018), Opel Combo Life generace E (od 2018), Toyota Proace City (od 2020) a aktuálně i nový Fiat Doblo III – to je pětice modelů, které jsou v zásadě jedním a tímtéž autem s designovými a výbavovými odlišnostmi. Jejich společná technika pochází od francouzského koncernu PSA (dnes součást konglomerátu Stellantis) a montují se v závodech ve Španělsku (Vigo) či Portugalsku (Mangualde). Všechny jmenované modely nabízejí posuvné zadní boční dveře, pěti- či sedmimístné provedení a zároveň dvě délky karoserie – základní kratší s rozvorem 2,75 a délkou 4,4 m (i ta může být sedmimístná) a volitelnou delší s rozvorem 2,97 a celkovou délkou 4,75 m. Pro přehlednost bude řeč primárně o Peugeotu Rifter, u nějž máte rovnou i vždy jistotu, že se bavíme o konvenční osobní verzi. Užitkové furgony a takzvaná polokombi v „nákladní“ kategorii N1 totiž používají ještě původní jméno Peugeot Partner.

Lehký život málokdy

Než vyrazíte do bazaru pro tohoto všeuměla, je potřeba si uvědomit jednu věc. Auta tohoto druhu se nepořizují na to, aby postávala naleštěná v garáži a za slunných nedělí vozila vzduch. Levnější varianty s nižší výbavou a slabšími motorizacemi běžně figurovaly v roli firemních mezků a za jejich volantem se nezřídka střídalo všechno, co mělo ruce a nohy. Pokud chcete toto riziko eliminovat hned v zárodku, vybírejte mezi kusy v atraktivnějších specifikacích. Se silnějšími motory a co nejbohatší výbavou, kterou typický firemní zákazník považoval za zbytečnou. Tedy ideálně s dvouzónovou klimatizací, příplatkovou navigací, prosklenou střechou, automatickou převodovkou atd. Ano, takto naložených rifterů je v bazaru minimum a při dnešní drahotě je nejspíš nepořídíte pod 600.000 Kč. Ale bývá u nich skoro jistota, že sloužily jen rodině nebo sportovně založenému páru, který vzadu vozil svá drahá horská kola.

