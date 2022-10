Ojetý Smart Fortwo II (W451): Dvojka je bezproblémová

Ačkoliv to tak fanoušci aut nemusí cítit, Smart Fortwo je jednou z ikon evropského automobilového průmyslu. Stačí se ostatně podívat na jakýkoliv hollywoodský film odehrávající se v Evropě. Američtí tvůrci dojem evropského provozu nejradši vytvářejí co největším zapojením smartů do každé scény. V západní Evropě se trochu bizarně vypadající vozítko ale opravdu hitem stalo, zejména ve městech jako Řím, kde jeho malé rozměry dávají smysl. V Česku to mělo podstatně horší, s vysokou cenou neodpovídající drobným rozměrům se prakticky smýšlejícím Čechům nikdy pod kůži moc nedostalo.

Druhá generace Smartu Fortwo s kódovým označením W 451 nahradila předchozí W 450 v roce 2007 a přinesla s sebou nárůst délky o 20 cm. To sice omezilo možnosti parkování ve městech, i tak ale smart zůstal nejmenším autem na trhu. Dnes už ceny ojetin druhé generace začínají na 70.000 Kč a ze smartu je tak konečně levné vozítko, které se do města hodí snad ještě více než většina elektromobilů.

Video se připravuje ...

Obrněný prcek

Jako první asi vždy padne dotaz na bezpečnost, přece jen malinké vozítko s minimálními deformačními zónami působí jako hračka pro sebevrahy. Opak je pravdou, celá kabina je tvořena prostorovým rámem Tridion z vysokopevnostní oceli, který se výrazněji nedeformuje ani při velkých bouračkách. Platí to i pro kabriolet, který chybějící kus střechy vynahrazuje dodatečnými výztuhami na podvozku. Nedá se však opravit a každý větší náraz znamená totální škodu. Neznamená to každý ťukanec, ty smart dokáže pohltit i se svými krátkými převisy. Většinu rán dostávají kola a nejvíce trpí jejich zavěšení, které je ale relativně levné vyměnit.

To platí i pro plastové panely, tvořící viditelný zbytek karoserie. Dokonce byly konstruovány se snadnou výměnou na mysli, třeba aby umožnily majiteli jednoduše vyměnit barvu svého vozu. Vyjde to asi na 25.000 Kč, pořád tedy levněji než celolak. Kvalita plastů se navíc proti první generace zlepšila. Zatímco předchůdce trpí praskáním plastových dílů při manipulaci, dvojku podobný problém netrápí.