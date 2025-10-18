Omoda s motorem od Renaultu? Evropská firma bude dodávat techniku Číňanům
Francouzské automobilky se sice z čínského trhu v podstatě stáhly, Renault ale má stále velké plány. Jeho motory bude využívat plejáda modelů několika tamních značek.
V počátku čínského automobilového průmyslu i dekády potom tamní značky spoléhaly na dodávky motorů původem od západních automobilek. Ještě docela nedávno jsme se i v Česku mohli setkat s Dongfengy, jejichž motory dodávalo Mitsubishi, u MG se zase objevovaly motory od GM. Pak se ale situace trochu obrátila a dnes zahraniční značky využívají elektrické a hybridní pohony z Číny. Nové KGM tak mají elektropohon BYD a chystají se hybridy od Chery. Mazda nebo Nissan využívají i celé platformy.
Situace ale není zcela ztracená, jak ukazuje podnik Horse Powertrain, což je oddělená motorářská divize Renaultu. Funguje jako společný podnik s Geely, podíl 10 % v něm drží saudské Aramco, sídlo má v Londýně a vyvíjí spalovací motory i hybridní systémy, primárně pro oba zúčastněné koncerny. Letos Horse ukázala také pohon určený pro sériové hybridy.
Zájem už ale mají i další automobilky a první smlouvy o dodávkách jsou už jisté. Pohony bude Horse dodávat automobilkám Chery, Leapmotor a JAC, jak potvrdil zdroj přímo z Horse. S prvními dvěma se už můžeme setkat i v Česku – Chery zde má zatím tři značky, JAC je aktivní třeba u sousedů v Polsku.
Horse Powertrain má ambice se do roku 2035 stát světově největším výrobcem spalovacích motorů s hybridními systémy. Kromě toho produkuje také převodovky nebo výkonovou elektroniku. Vývojářský tým je složen z lidí původem od Renaultu, Volva a Geely, rozděleni jsou v pěti vývojových centrech. Dohromady má Horse 17 továren po celém světě, z toho 8 jich je v Číně.
V Evropě se zatím s nově vyvinutými produkty Horse moc nesetkáváme, první už ale jsou v prodeji v Číně. Například plug-in hybridní Zeekr 9X. Základem jeho pohonu je přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s udávanou tepelnou účinností 46 % a výkonem 205 kW. Auto je paralelním hybridem – motor dokáže pohánět kola přímo, ale více se na tom podílejí tři elektromotory s kombinovaným výkonem 1 030 kW. SUV, dlouhé lehce přes 5,2 metru, díky tomu zrychlí na stovku za 3,1 sekundy a rozjede se na 240 km/h. Zajímavostí je i velká baterie o kapacitě 70 kWh, tedy jako u větších elektromobilů.
Letos se ukázal také systém nazvaný Future Hybrid, který má umožnit snadnou transformaci elektromobilů na hybridy. Systém, schopný spalovat benzin, etanol, metanol i syntetická paliva, dokáže fungovat jako sériový hybrid a pouze dodávat energii baterii, ale také jako paralelní a pohánět přímo kola ve spolupráci s elektromotorem. Horse očekává první sériové vozy s tímto systémem v roce 2028 a kromě vlastních značek obou koncernů jej chce nabízet také dalším výrobcům.
Zdroj: Reuters, zdroj foto: Horse, zdroj videa: Auto.cz