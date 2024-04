On-line hlášení nehod v Česku? Super nápad ušetří čas i peníze

Policisté by do budoucna mohli dostávat hlášení o nehodách on-line. Aplikace České asociace pojišťoven nahradí v určitých případech papírový záznam o dopravní nehodě.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Většina pojišťoven už má vlastní aplikaci, kde můžete nahlásit pojistnou událost. V případě dopravní nehody je ale potřeba sáhnout i po evropském formuláři, případně zavolat policii. Česká asociace pojišťoven proto vyvíjí nástroj, který by umožnil on-line hlášení nehod nehledě na to, u jaké pojišťovny má řidič sjednané povinné ručení.

Novinka by díky propojení na policii měla odstranit dlouhé čekání na vyšetřovatele například při menším ťukanci v hustém pátečním provozu. Policisté by mohli fotky a popis nehody z aplikace prozkoumat na dálku a k řadě případů by nejezdili. Tím by si řidiči ušetřili čekání na policisty na místě kolize.

Policejní aplikace

Aby si nemusel motorista nic stahovat do telefonu, bude vyvíjená aplikace fungovat ve webovém rozhraní. „Zadáte jednoduchou internetovou adresu a dostanete se k formuláři,“ popisuje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Místo pracného opisování čísla smlouvy, SPZ a dalších údajů jen vyfotíte registrační značky zúčastněných aut a aplikace si všechny potřebné údaje načte z databáze pojišťoven sama. Stejně tak se jednoduše nafotí doklady účastníků nehody. Odešlou se na server, ale v telefonu nezůstanou, takže nebude hrozit, že druhý účastník zneužije číslo vaší občanky.

Místo malování nehody by stačila fotka se stručným popisem. Když všichni účastníci odsouhlasí zadané údaje, elektronický formulář se ihned pošle příslušným pojišťovnám.

Martin Hlaváč, ředitel likvidace, Allianz Vidíme růst počtu škod hlášených přes web. U majetkových škod je to okolo 70 %, u vozidel dosahuje podíl on-line hlášení 50 %. Výhodou pro klienty je fakt, že internet umožňuje nahlašovat škody nonstop. Nemusejí čekat, až se někam dovolají, ani navštívit pobočku. Navíc je internetové nahlášení jednoduché a zabere dvě minuty.

Vyvíjená aplikace by data neodesílala jen pojišťovnám, ale i policii. A to v případě, že by se tak rozhodli účastníci nehody. „Ročně tu máme nějakých 20.000 případů, kdy jde o zanedbatelnou škodu, ale kvůli podmínkám leasingových firem nebo zaměstnavatelů řidiči stejně volají policii a čekají na ni dlouhé hodiny. To by mohlo odpadnout,“ popisuje Matoušek. Pojišťovny totiž na přípravě aplikace spolupracují s ministerstvem vnitra a plánují, že by tak hlášení bylo možné poslat i policii. Ta by mohla věc řešit na dálku, pokud se účastníci na místě dohodnou, a jen domluvu řidičů stvrdit.

Dalším případem, kdy aplikace pomůže, je poškození majetku třetí osoby. „Vrazíte do dopravní značky a ulomíte ji. Škoda je minimální, ale dnes voláte policii, protože není na místě majitel té značky, jde o majetek třetí osoby,“ říká Jan Matoušek. Aplikace by umožnila řešit i tyto události. Stejně tak by šlo nahlašovat nehody na parkovištích bez potřeby čekat na poškozeného řidiče.

Policie by si mohla ulehčit práci i zvýšením hranice pro hlášení nehod ze 100.000 na 200.000 korun. To se dá udělat i bez aplikace. Současný limit platí už deset let. V jednání tak je valorizace, podobně jako se to děje u částky, odkdy už krádež není přestupkem, ale trestným činem.

Patrik Nauš, senior manažer likvidace, Generali Česká pojišťovna Klienti mohou nahlásit škodu nejrychleji přes náš nový web, například pomocí chytrého telefonu. Využíváme informace ze smlouvy, které se po ověření vozidla načtou automaticky. Klient tak vyplní jen nezbytné údaje o místě a datu, popíše nehodový děj a vybere si smluvní servis pro opravu vozidla. Nezabere mu to déle než tři minuty.

Česká asociace pojišťoven se aplikací inspirovala u kolegů v Estonsku, kde už podobný systém mají. Tuzemská verze má jít ještě dál díky zmiňovanému propojení s policií. Jan Matoušek doufá, že aplikace zaujme i kolegy v zahraničí, a tak by třeba jednoho dne mohla najít uplatnění v celé EU a být elektronickou alternativou k současnému papírovému formuláři.

Nikdo ale zatím neplánuje nutit řidiče aplikaci využívat nebo jim znemožňovat přivolat v případě pochyb na místo policii. Zatím navíc ani není stanoven termín, kdy se aplikace začne používat.

Estonská inspirace

Estonsko je známé tím, že už se tam místo běhání po úřadech zařizuje většina věcí přes internet. A platí to i pro hlášení nehod. Ty lze elektronicky oznamovat od dubna 2022. Formulář je na webu v estonštině a ruštině, kterými se v pobaltské zemi mluví, a pak v angličtině. Hlášení bez papíru a tužek můžou v Estonsku využívat i cizinci. Před vyplněním je možné si pustit namluvený návod.

My jsme si vyzkoušeli estonskou stránku avarii.lkf.ee a vyplnili hlášení o fiktivní nehodě. Abychom nikoho nemátli vymyšleným karambolem, formulář jsme místo odeslání smazali. Přehlédli jsme ale možnost přepnutí do angličtiny, takže jsme formulářem procházeli v estonštině. Ta je cizinci srozumitelná asi jako středověká maďarština, přesto jsme díky intuitivnímu ovládání a návodným obrázkům zvládli vyplnění i v tomto jazyce za necelých pět minut.

Jiří Moravec, Uniqa, manažer likvidace škod Škodu na vozidle může klient ohlásit prostřednictvím webového hlášení na webu uniqa.cz, formulář je optimalizován pro využití z PC nebo notebooku, tabletu i mobilního telefonu. Součástí procesu vyřízení škody následně může být i videoprohlídka škody, aby klient nemusel nikam jezdit vůz ukazovat.

Některé věci v Estonsku on-line dělat můžete, určité dokonce musíte. Například povinné ručení si už bez počítače nesjednáte. Je to nelegální. K hlášení nehod on-line zatím vláda lidi nenutí. Je to dobrovolná volba, která má být rychlejší a pohodlnější. Aby se řidiči o možnosti vyplňovat záznam o nehodě přes telefon nebo počítač dozvěděli, rozjela Estonská kancelář pro pojištění motorových vozidel reklamní kampaň. I bez znalosti estonštiny se pobavíte u videa, které najdete v rámečku dole na této stránce. Klip očividně zabral, protože 30 % nehod teď řidiči v Estonsku hlásí on-line. A jejich počty stoupají.

Zbytečné výjezdy

Aplikace by mohla díky propojení s policií odbourat výjezdy, kdy lidé volají k nehodě vyšetřovatele. Ročně by mohlo jít podle České asociace pojišťoven o více než 50.000 výjezdů.

20.000 případů: potvrzení od policie vyžaduje leasingová firma nebo u služebních aut zaměstnavatel.

19.000 případů: řidiči si jen nejsou jistí, a tak raději volají policii.

15.000 případů: poškození majetku třetí osoby. Dojde k nabourání zaparkovaného auta nebo třeba poškození plotu či svodidel.

Milencovy kalhoty

Estonci propagovali aplikaci na hlášení nehod vtipným videem. Manžel přijíždí svou novou oktávkou nečekaně domů, zatímco žena si užívá s milencem. Ten uteče jen v košili a trenýrkách přes terasu. Ve stresu ale před domem nabourá svým volvem do manželova auta. Jako zodpovědný řidič chce vyplnit papírový formulář, ale nenajde tužku. Zvedne se a jde do domu své milenky poprosit o propisovačku. Po zazvonění mu otevře manžel milenky, který v ruce drží jeho kalhoty. Titulek pak hlásá: „Vyplňte formulář pohodlně ze svého telefonu.“