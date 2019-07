Opravujete si auto doma v garáži? Jsou státy, kde je to ilegální

Jedním z těchto míst je kalifornský okres County of Sacramento, jak s odkazem na Grassroots Motorsports upozornil web The Drive. Tamní úřady totiž přijaly zákon, který majitelům vozidel zakazuje jakékoliv komplexnější opravy. A to dokonce i na jejich vlastních pozemcích, nebo v uzavřených garážích.

Výjimku představují pouze „menší opravy automobilů,“ jejichž majitel bydlí v nemovitosti, kde je vůz opravován. Tyto „menší opravy“ jsou pak definovány jako „výměna dílů brzd, drobná vylepšení, výměna oleje a filtru, oprava prázdné pneumatiky, promazávání a podobné úkony.“ Pokud by ale hrozilo, že vůz zůstane nepojízdný déle než 24 hodin, pak nesmí být opravy prováděny venku.

Definice je to tedy poměrně dost vágní, zejména část o „podobných úkonech,“ což ale její tvůrcům nebránilo v tom, aby vše ostatní zařadili do kategorie „rozsáhlých oprav a údržby automobilů.“ A tyto úkony jsou pak zakázány nejen venku, ale dokonce i v uzavřených garážích. Zákon navíc zakazuje i provádění oprav vyžadujících nářadí, které „se běžně v domácnostech nevyskytuje.“

Celý zákon tak působí trochu tragikomicky a navíc nechává spoustu slepých míst. Jako příklad uvádí The Drive například opravu postarších automobilů, které mají ještě bubnové brzdy. Servis brzd by totiž neměl být problém, jenže kleště na pružiny bubnových brzd se v mnoha domácnostech běžně nevyskytují. Je tedy tento typ servisu povolený, nebo již ilegální? A podobných příkladů by se jistě dalo vymyslet více.

A jaké je vlastně pozadí tohoto zákonu? Mnozí věří, že by měl předcházet vzniku malých servisů na zadních dvorcích domů. County of Sacramento však uvádí, že hlavní důvody mají ekonomickou a environmentální povahu:

„Chemické látky, používané při opravách automobilů, mohou znečistit naše sousedství a ohrozit tak zdraví i komfort našich obyvatel. Tyto aktivity navíc zvyšují provoz a jejich vizuální dopad může negativně ovlivnit ceny nemovitostí.“

Ať už je ale pozadí tohoto zákona jakékoliv, pravdou je, že se nejvíce dotýká nadšenců a milovníků automobilů, kteří si tak nesmí na svých vozech ve vlastních garážích provádět opravy a úpravy dle vlastních představ. Ostatně jeden z komentujících na fóru Grassroots Motorsports už se zmínil, že si za porušení tohoto zákona vysloužil pokutu 430 dolarů – tedy cca 9.900 Kč.