Opustí Mercedes Formuli 1? Nahradit by ho mohla britská legenda

Konec Mercedesu ve Formuli 1 by mohl vyústit i v odchod Lewis Hamiltona ke konkurenci. Konkrétně do Ferrari!

Kolem stáje Mercedes-AMG F1 je v posledních týdnech hodně rušno. Tým sice za poslední roky vyhrál ve Formuli 1, co se dalo (konkrétně šest konstruktérských titulů a šest jezdeckých titulů od roku 2014), přesto a možná právě proto se stále častěji hovoří o tom, že by v šampionátu mohl skončit. Mateřská automobilka s trojcípou hvězdou ve znaku musí šetřit a konec v královně motorsportu by její náklady významně snížilo.

O možném odchodu Mercedesu z Formule 1 už jsme psali na konci loňského roku, teď však na povrch vyplouvají zajímavé zákulisní zprávy. Tou nejdůležitější je ta, že se budoucnost trojcípé hvězdy ve Formuli 1 bude projednávat na příštím zasedání představenstva, které se má konat 12. února. A že skutečně hrozí, že se automobilka královny motorsportu vzdá.

Respektive by v takovém případě Mercedes zůstal v sérii jen jakožto dodavatel agregátů. Aktuálně má značka podepsané víceleté kontrakty s Racing Pointem, Williamsem a nově také s McLarenem, které by jistě ráda splnila. I díky tomu, že se věří, že na dodávkách pro jiné subjekty by Mercedes mohl tučně vydělávat. Motory by navíc potřeboval také nástupce stáje Mercedes-AMG F1.

A v této souvislosti se rýsuje zajímavé rozuzlení celé situace. Tým by měl nově převzít jeho dnešní šéf Toto Wolff, který v něm už dnes drží podíl, společně s Lawrencem Strollem, majitelem stáje Racing Point F1 (dříve Force India). Oba prý zvažují společnou investici do automobilky Aston Martin, která by v takovém případě dala nové jméno stávajícímu týmu.

Aston Martin už působí ve Formuli 1 už dnes, jakožto sponzor Red Bull Racing, přičemž se v minulosti spekulovalo o zájmu britské značky o svůj vlastní tým. V příštím roce by k tomu konečně mohlo dojít. Případná investice Strolla do Aston Martinu by navíc údajně znamenala související prodej Racing Piontu, zřejmě v Bělorusku narozenému miliardáři Dmitriji Mazepinovi, jehož syn Nikita monopost této stáje kdysi testoval (ještě v dobách Force India).

Kolem Aston Martinu navíc ještě krouží čínská automobilka Geely, která se ani po akvizicích Volva nebo Lotusu nebrání dalším nákupům. Taková finanční injekce by jistě úvahy britské značky nad vlastním týmem ve Formuli 1 jistě podpořila.

Případná změna vlastníka dnešní šampionské stáje by navíc mohla ovlivnit i její hlavní tvář, šestinásobného mistra světa Lewise Hamiltona. Tomu letos u Mercedesu končí smlouva a není vůbec vyloučeno, že se bude chtít vydat jinam. U trojcípé hvězdy už dokázal vlastně všechno, a tak se nabízí přesun třeba ke konkurenci. Zájem prý má Ferrari, které by rádo po letech opět získalo titul. A kdo by mu ho mohl pomoci získat než právě Hamilton, který se s šesti tituly dotahuje na rekord sedminásobného šampiona Michaela Schumachera. Sebastianu Vettelovi navíc též končí smlouva, a tak není vůbec vyloučeno, že u maranallské stáje nahradí právě jeho úhlavní rival.

Buď jak buď, máme se v následujících týdnech a měsících ve světě Formule 1 na co těšit. Nejen díky novým pravidlům, které vstoupí v platnost v roce 2021 a měly by přinést do šampionátu konečně oživení.