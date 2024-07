Pád prodeje elektromobilů v Německu za 1. pololetí 2024: Návrat k normálu?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Elektromobilita si určitě nezaslouží demagogické odsuzování. To ovšem platí také pro její bezmyšlenkovitou adoraci. Auta na elektřinu jsou zkrátka velmi smysluplnou alternativou ke klasickým pohonům, byť nejsou pro každého (hlavně z pohledu pořizovací ceny a absence možnosti domácího dobíjení).

To ostatně ukazuje situace ze světových trhů, kde se elektromobily prosazují primárně díky přímým finančním pobídkám na koupi a dalším zvýhodněním ze strany státu (nižší daně, bezplatný vjezd na dálnice a do center některých měst apod.). Taková situace v posledních měsících panuje například v Česku, kde od poloviny března mohou živnostníci a firmy žádat o záruku na úvěr ve výši až 200.000 Kč bez DPH (u osobních aut s palivovými články dokonce 300 tisíc bez DPH).

Díky tomu bylo letos zaregistrováno již 4167 elektromobilů, meziročně o 1175 aut více. Pobídky navíc ještě nekončí. Finální číslo za rok 2024 proto bude zcela jistě rekordní a přiblíží se deseti tisícům.

V sousedním Německu naopak s dotacemi skončili 17. prosince loňského roku. A na registracích elektromobilů to je hodně znát.

Od ledna do konce června bylo v Německu zaregistrováno lehce přes 184 tisíc aut na elektřinu. To je výrazných 36.000 vozů méně než za stejné období roku 2023. Pokles 16,3 procent jde přitom na vrub právě konci státních pobídek. Samotný trh s osobními automobily totiž zaznamenal pětiprocentní růst (1.471.641 vs. 1.396.870 kusů). Podíl elektromobilů na celkových číslech se tudíž snížil z loňských 15,8 na 12,5 %.

Největší propad si připsala americká Tesla, která meziročně ztratila masivních 42 procent. Příliš se nedařilo ani Volkswagenu (-15 %) či Hyundaii s 31% poklesem. V žebříčku deseti nejprodávanějších značek jsou ovšem zároveň takové, které si navzdory pádu trhu s elektromobily připsaly poměrně silný růst. A je mezi nimi i Škodovka, která v následujících týdnech představí svůj druhý lokálně bezemisní model v podobě kompaktního SUV Elroq, jenž má potenciál stát se jedním z nejprodávanějších aut s tímto pohonem v Evropě.

Prodeje elektromobilů v Německu za 1. pololetí 2024 Pořadí Značka 1. pololetí 2024 (ks) 1. pololetí 2023 (ks) Meziroční rozdíl (%) 1. Volkswagen 29.213 34.414 -15 2. Tesla 21.249 36.384 -42 3. BMW 18.312 12.845 42 4. Mercedes-Benz 15.494 16.913 -8 5. Audi 11.570 14.415 -20 6. MG 11.023 7705 43 7. Škoda 9629 7769 24 8. Smart 8549 8268 3 9. Hyundai/Genesis 8371 12.097 -31 10. Volvo 7909 4095 93 Celkem 184.125 220.244 -16,3

Nejprodávanějším elektrickým modelem v Německu zůstává Tesla Model Y, která ovšem spadla z loňských 27.825 aut na 16.662 vozů (-40 %). Na druhém místě je Volkswagen ID.3 (13.310 aut), třetí je ID.4 s 11.119 vozy.