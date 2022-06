Pád z helikoptéry, oheň i střelba. Česká firma zrenovovala kolo, které si prošlo peklem

Extrémní marketing je často ten nejefektivnější. Asi nikdo si nenechá zrenovovat kolo, které bylo shozeno z vrtulníku, taháno po zemi, prostřeleno brokovnicí a nakonec zapáleno. Ale snad každého zajímá, jak taková akce může vypadat!

Česká firma ProperLak, pro kterou je oprava disků denním chlebem, se rozhodla ukázat, že i takto extrémně poničené kolo lze opravit tak, abyste jej od původního nerozeznali. Sami tvůrci přiznávají, že z ekonomického hlediska se taková operace nemůže absolutně vyplatit – rozumnější bude investovat do disku zbrusu nového – přesto se chtěli pochlubit, jak si dokážou poradit i s takto zdánlivě ztraceným případem.

„Pád způsobil základní potlučení. Tahání po zemi ničilo lak, což je nejčastější poškození, se kterým klienti přichází. Střelba brokovnicí demonstrovala odlomení kusů a porušení celistvosti kola,“ popisují autoři projektu, kterak dostalo kolo před samotnou renovací zabrat. „Je zajímavé, jak atypické demonstrace mohly věrně napodobit poškození, která nastanou i na silnici při nehodách,“ dodávají.

Tým společnosti ProperLak popisuje i následné znovuzrození obutí. Nejdříve se kolo rovnalo, posléze svařovalo, tvarovalo, odlakovalo, brousilo, tmelilo a následně lakovalo ve třech vrstvách. „Bylo totiž třeba nanést základní barvu a poté barvu odstínovou. Následně jsme opracovali čelní plochy CNC a nanesli čirý lak,“ vysvětlují autoři v čele s Martinem Macků, majitelem firmy.

"Zásadní je, jak se kolo zachová v kolizní situaci. Například z důvodů vyhýbání se překážce na silnici nebo při najetí na obrubník. Tam se nedá od takto silně zdeformovaného kola počítat s oporou. Běžné ježdění to určitě zvládne, avšak kolo už není určené do provozu. Video má říct, když dokážeme opravit tohle, tak běžné oděrky od patníku, jsou pro nás brnkačka. Jde o bláznivý nápad kluků z dílny, kdy chceme zákazníka zaujmout, pobavit a zároveň ukázat naše schopnosti, Zákazníka vždy upozorníme, jestli je kolo stále plnohodnotně použitelné z bezpečnostního hlediska," dodávají tvůrci závěrem. Na výsledek jejich práce (včetně dalších renovací kol) se můžete podívat výše. Je to skutečně nevšední podívaná!