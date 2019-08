Pagani: Dvanáctiválec zůstane minimálně do roku 2026. Ve hře je i superSUV

Zakladatel exotické sportovní značky Pagani – Horacio Pagani – v nedávném rozhovoru pro britský Autocar potvrdil, že společnost už testuje plně elektrický hypersport. Neznamená to ale, že by se z firmy měl v příštích letech stát jen výrobce elektromobilů. Pagani chce totiž v nabídce za každou cenu udržet i ikonický dvanáctiválec.

Pagani svým zákazníkům jen velmi nerad říká ne. Příkladem je i model Zonda, jehož odchod ze scény se zpozdil o několik let, protože mezi automobilovou smetánkou o něj neuvadal zájem. Dnes se mezi majitele řadí kupříkladu i úřadující šampion formule 1 Lewis Hamilton.

Nyní se situace do značné míry opakuje s modelem Huayra. „V plánu máme, že to bude poslední produkční verze modelu. Ale ozývají se nám sběratelé, kteří chtějí nějaké one-off kousky, případně žádají prodloužení životního cyklu.“

Pagani je exkluzivní automobilkou vyrábějící okolo 40 automobilů ročně. Nic na tom nezmění ani příjezd nové generace modelu Huayra. Pagani potěšil všechny skalní fanoušky a potenciální kupce: „Nástupce se ponese v podobné filosofii. Dostane tradiční spalovací motor – novou generaci V12 twin-turbo od Mercedesu-AMG,“ říká Pagani s tím, že tato pohonná jednotka se o svou existenci nemusí bát až do roku 2026.

Další připravovanou novinkou je elektromobil, jenž bude vycházet z konvenční architektury. „Základ bude shodný, ale nebude to úplně stejná platforma, projde jistou modifikací,“ vysvětluje Pagani, jak se budou plošiny dvou klíčových modelů lišit.

Horacio Pagani přiznává, že elektromobil v nabídce je odpovědí na měnící se zákaznickou základnu společnosti, která na elektrifikaci slyší. „Na začátku byli našimi klienty sběratelé s věkem okolo 50 let. Průměrný věk ale za poslední roky výrazně poklesl, máme hodně mladých zájemců z Asie, ale i Severní Ameriky.“

A aby toho nebylo málo, v dalších letech může Pagani přijít s něčím zcela unikátním. Zakladatel italské značky nevyloučil, že by po roce 2025 postavil SUV. Má to však své ale. „Kdybychom měli přijít s SUV Pagani, muselo by stát alespoň 3 miliony euro (77 milionů korun), abychom jej vytvořili v souladu s naší filosofií a strategií. Nevíme, jestli pro taková auto existuje trh, ale pokud ano, musel by to být vůz zcela bez kompromisů. Je to něco, co jsme se sběrateli mnohokrát diskutovali,“ dodává Pagani.