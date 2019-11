Parta nadšenců vyrazila se starou škodovkou od Plzně do Dakaru

Na cestu do hlavního města Senegalu Dakaru se dnes časně ráno vydala parta tří nadšenců ve více než 40 let staré škodovce.

Do poslední chvíle v dílně v Tymákově u Plzně připravovali na cestu auto s motorem ze Škody 1000 z roku 1968 a s karoserií ze Škody 100 z roku 1972.

Kvůli úspoře času auto odvezou na jih Španělska na valníku a přepraví se trajektem na africký kontinent. Dál je čeká cesta přes Maroko, Západní Saharu a Mauretánii do Senegalu. Z Tymákova k trajektu je to asi 2800 kilometrů, v Africe by měla škodovka ujet kolem 9000 kilometrů, řekl ČTK jeden z cestovatelů Martin Kapoun.

Cestování starou škodovkou si partička mladých mužů vyzkoušela loni, kdy za dva týdny dojeli do Oděsy a zpět. Jejich snem je dojet do Číny, na to ale nestačí ani měsíc, na který se mohli uvolnit z práce. A protože nechtěli jet do zimy, vydali se za teplem.

Expedice Šádou používá běžné sériové auto. Po loňských zkušenostech dostalo před letošní cestou úpravy. "Podvozek je na to přizpůsobený, je vyztužený, máme silnější pružiny, jiné tlumiče," řekl ČTK Jan Vostrý, který renovuje staré škodovky a postavil z nich i několik speciálů na podobné expedice jiným cestovatelům. Sám ale chtěl jet v autě co nejbližšímu sériové verzi. Škodovka ale byla jasná volba, pohybuje se mezi nimi od malička. "Já mu (autu) důvěřuji stoprocentně. I kdyby se na tom cokoliv pokazilo, tak s sebou máme náhradní díly nebo je to opravitelné. Nebojím se, že by nás něco zastavilo," řekl.

Vzhledem ke klimatu mají cestovatelé jedinou obavu z afrického tepla a prašnosti cest. Auto proto vybavili kvalitními oleji a chladicí kapalinou s vyšší chladicí schopností. "A dali jsme tam vzduchový olejový filtr z malého traktoru Zetor," řekl Kapoun. S sebou vezou kromě asi 50 až 70 kilogramů náhradních dílů také kanystry na vodu a až na 80 litrů benzinu, aby se například v Mauretánii neocitli bez paliva. Zásoby včetně instantních potravin vezou ve speciálním svařeném střešním boxu.

Trasu slavné rallye Paříž - Dakar ale kopírovat nebudou ani nemohou. Slavný závod vedl pouští přes kontrolní body. S tím by si škodovka i přes veškerou vloženou důvěru nejspíš neporadila. Pokud zbude na zpáteční cestě čas chtějí cestovatelé namísto marockého pobřeží zkusit cestu vnitrozemím, kde by se mohli dostat i do vyšších poloh pohoří Atlas.

Auto má spotřebu přes deset litrů na sto kilometrů, průměrně chtějí cestovatelé ujet denně 250 až 350 kilometrů.