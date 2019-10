Rallye Dakar 2020 se už pomalu blíží. Závod se přesouvá do Saúdské Arábie, díky čemuž mají posádky na přípravu více času – technika se do dějiště závodu bude odvážet později, než když se závodilo v Jižní Americe. Některé týmy tak uvažovaly nad přepravou po vlastní ose, což dosud šlo jen s obtížemi.

Jestliže tak v minulosti stáje už touto dobou musely přemýšlet nad převozem techniky na místo určení, který obvykle zajišťoval trajekt od pořadatelů závodu, letos mají ještě čas na poslední přípravy. Konkrétně Buggyra ještě představí svoji závodní Tatru na akci v pražských Letňanech, aby pak vyrazila do okolí španělské Valencie, kde proběhne její finální testování.

„Trajekt vyráží 5. prosince z Marseille, přejímka techniky na startu v přístavu Džidda, je 1. ledna. Technika tak stráví na trajektu podstatně méně času, což je určitě ku prospěchu věci. V případě potřeby dopravíme veškeré náhradní díly a komponenty rovnou do Marseille, auta se nebudou vracet, z testování pojedou rovnou do Francie,“ říká k tomu šéf logistiky týmu Buggyra Petr Marek.

I přes kratší vzdálenost do místa závodu však Buggyra nad jízdou do Saúdské Arábie po vlastní ose neuvažovala, a to přestože má její manažer Jan Kalivoda zkušenosti s výpravou na trase Praha – Dubaj. „Přes jistou úsporu jsme variantu přepravy po vlastní ose okamžitě zavrhli. Přece jen jsme starší a moudřejší…“ říká k tomu Kalivoda a poukazuje na fakt, že přes snazší dostupnost závodní destinace je startovné stejné, jako když se závodilo ve vzdálené Jižní Americe. „S tím nic nenaděláme. Dakar se těší takovému renomé, že organizátoři nemusí nikomu nic vysvětlovat a zdůvodňovat,“ dodává k tomu Kalivoda.

Místo Kolomého Macháček

Buggyra navíc musela řešit obtíže se složením posádek. V létě byla suspendována dosavadní jednička týmu, Martin Kolomý, s jehož nedisciplinovaností byla stáj dlouhodobě nespokojena. Nehoda na reklamní akci pro partnery tak byla poslední kapkou. Kontrakt mu nakonec obnoven nebyl, a tak Kolomý po šesti letech za Buggyru nepojede.

„Po dlouhých jednáních a vyhodnocování jsme se nakonec rozhodli spolupráci s Martinem neprodloužit. Tímto bych mu zároveň rád popřál hodně štěstí v další jeho závodní kariéře. Uzavřeli jsme jednu kapitolu, teď se musíme věnovat našim aktuálním projektům,“ uzavřel dlouho diskutované téma Martin Koloc. V kategorii kamionů tak za roudnickou stáj pojede pouze posádka Martina Šoltyse, pro něhož to bude teprve třetí účast na Dakaru.

Vedle toho však Buggyra nasadí svůj speciál v rychle se rozvíjející kategorii bugin (SSV), která se oddělila od osobních vozů. Jmenuje se Can-Am Buggyra MK50 XRS a čeká ho ještě finální úpravy přímo v Roudnici nad Labem. Přitom angažovala legendu Dakaru, pětinásobného vítěze slavné rallye (v kategorii čtyřkolek) Josefa Macháčka.

„Přirovnal bych to k angažmá Gerda Körbera v roce 2001. Měli jsme nové auto a věděli, že pokud chceme jít rychle kupředu, potřebujeme zkušeného jezdce, který umí potlačit své ego. A vedle něj vyroste další jezdec, což se v případě David Vršeckého stalo. Ne snad, že bychom se nějak bránili zisku beduína, ale stojíme rovnýma nohama na zemi. Side by Side představuje rychle bobtnající kategorii, kde se konkurence každým dnem navyšuje. Vzhledem k tomu, že pracujeme s výhledem na několik let dopředu, bude pro nás důležité především dojet a získat co nejvíce dat. A také subjektivních názorů jezdce Josefova kalibru. Jedna věc jsou totiž data, další pak osobní zkušenost, kterou v případě pouště telemetrie nenahradí,“ konstatuje na Macháčkovu adresu týmový mentor Martin Koloc, který přiznává, že angažování slavného jezdce je výhodné i pro marketingové účely. V nadcházejících „arabských“ ročnících to bude důležité, protože českým fanouškům bude Rallye Dakar časově blíže, v dějišti závodu je pouze dvouhodinový časový posun.

Macík stíhá i fanoušky

V plném proudu jsou rovněž přípravy týmu Big Shock Racing, jehož Martin Macík mladší v nadcházejícím Dakaru nahradí letitý speciál Franta na bázi vozu Liaz za Karla, jehož základ je v modelu značky Iveco.

Nadcházející týdny tak budou primárně ve znamení ladění Karla. Vedle toho vrcholí fyzická příprava Martina Macíka i motocyklového jezdce Jana Brabce, který též pojede v barvách Big Shock Racing. Přesto Macík mladší ještě stíhá besedy s fanoušky, navíc ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic spustil projekt „Respect Road – Na silnici nezávodím,“ v rámci kterého natočí videa, v nichž vysvětlí, jak zvládat nebezpečné situace za volantem. Mimo to chce rozproudit diskuzi k takovým tématům jako předjíždění, dodržování bezpečné vzdálenosti nebo pozornost za volantem.

Fanoušci navíc Macíka budou moci potkat i na jeho posledním tréninku před Dakarem 2020, který proběhne v Sedlčanské kotlině 23. listopadu a bude přístupný i veřejnosti. Poté už technika vyrazí do Francie, kde 5. prosince proběhne technická přejímka na okruhu Le Castellet.

Samotný tým pak do Saúdské Arábie vyrazí ve třech vlnách. „Už po Vánocích odletí Martin Macík s Františkem Tomáškem a Janem Brabcem, aby se před startem na místě aklimatizovali. Druhá parta dorazí na Silvestra a vyzvedne techniku. Poslední skupina přicestuje těsně před začátkem závodu,“ popisuje Martin Macík starší, šéf týmu Big Shock Racing.

Na startu bude i Praga!

Na startu nebude opět chybět ani Aleš Loprais, syn legendy Dakaru, Karla Lopraise. Pojede v barvách svého týmu, a to nejen se staronovým navigátorem, prostředí Arábie znalým Khalidem Al-Kendim, ale především se zcela novým speciálem, překvapivě nazvaným Praga V4S Dakar! Ten bude oficiálně představen už tento pátek, jeho vývoj však zatím Loprais pečlivě tajil.

„Jedná se o úplně nový projekt, v němž ale chceme využít to nejlepší ze stávající Královny 69. Nemohu nic říct ani o jeho designu, jednak kvůli partnerovi, ale pochopitelně i kvůli konkurenci,“ uvedl v květnu sám Loprais v jednom z rozhovorů.

Zákulisní zprávy stejně jako návrhy závodního zbarvení však naznačují, že novinka by mohla technicky vycházet z dosavadní Tatry Queen 69. Podle Lopraisova prohlášení bude nový speciál lehčí a výkonnější než předchůdce, díky čemuž bude rychlejší. Navíc využije automatickou převodovku.

Naopak stále nejasná je účast Martina Prokopa, kterému se přitom na Dakaru v posledních ročnících náramně dařilo. Letos v kategorii automobilů obsadil za volantem upraveného Fordu Raptor skvělé šesté místo, loni byl jen o příčku horší.

Bohužel však Prokop těžce havaroval na letošní Rallye du Maroc, kterou stejně jako některé další týmy považoval za součást příprav na Dakar 2020. Při nehodě se vážně zranil Prokopův spolujezdec Jan Tománek, který dokonce musel bojovat s hematomem na mozku. Do Čech byl tak Tománek převezen až v polovině října, několik dní po skončení závodu. I proto Prokop bezprostředně po nehodě prohlásil: „Dakar teď vůbec není na pořadu dne. Důležité je, aby byl Jenda v pohodě.“