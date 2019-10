Rallye Dakar 2020 stejně jako předchozí ročníky slavného vytrvalostního závodu koná na začátku roku, přesto už nyní, ani ne 80 dní před startem, se na něj závodníci pečlivě připravují. Již zanedlouho, 1. listopadu, totiž skončí registrace účastníků. Už tu tak máme odpovědi na nejdůležitější otázky ohledně Dakaru 2020:

Trasa Rallye Dakar 2020: Kameny i písek

Rallye Dakar původně začínala jako závod přes africkou poušť Sahara, v novém tisíciletí se ale kvůli bezpečnostní situaci na černém kontinentu musela přesunout do Jižní Ameriky, kde se poprvé jelo v roce 2009. Tamější státy ale o finančně náročný závod kvůli politické situaci měly stále menší zájem, a tak se třeba letos závodilo jen na území Peru. Proto se hledaly jiné možnosti, zvažoval se dokonce návrat do Afriky, nakonec ale padla volba na Saúdskou Arábii.

Za rozhodnutím jsou nepochybně finance, ropná velmoc dokáže závod snadno zajistit. Pořadatelé jsou přitom se saúdskou vládou dohodnuti na pořádání minimálně pěti ročníků, do budoucna však není vyloučeno, že Dakar zavítá i do okolních zemí.

Dakar 2020 se ale pojede výhradně na území Saúdské Arábie. Závod odstartuje 5. ledna v Džiddě na pobřeží Rudého moře, odkud se bude oklikou pokračovat do Rijádu, hlavního města Saúdské Arábie. Tam je na 11. ledna naplánován odpočinkový den. Odtamtud se bude další oklikou pokračovat až do města Al-Kiddija, opět nedaleko Rijádu, kde se buduje obří zábavní centrum. Tam závod skončí 17. ledna.

Na závodníky čeká celkem 12 etap, při nichž absolvují zhruba 9.000 kilometrů. Jedna etapa bude tzv. maratónská – bude dvoudenní, když se jednu noc posádky budou v bivaku muset obejít bez pomoci mechaniků a zázemí svého týmu. Přesná trasa teprve bude stanovena, zpočátku se každopádně pojede v horách na kamenitých cestách, aby se postupně závodníci přesunuli na čtvrtou největší poušť světa Rub al-Chálí, kde na ně čekají až 250 metrů vysoké duny.

Nová pravidla

Na závodníky pak čeká několik změn. Roadbook bude nově barevný s dopředu vyznačenými nebezpečnými místy. Čtyřikrát během soutěže navíc bude distribuován až těsně před startem té které etapy, což má jednak zvýšit bezpečnost, jednak zvýhodnit menší týmy. Často se stávalo, že velké týmy hledaly pomocí svých specialistů přes satelitní snímky zkratky mezi průjezdními body, v nichž však posádky riskovaly nehodu. Od roku 2021 se pak dokonce počítá s elektronickými roadbooky, které nahradí dnešní papírové.

Důležitou novinkou bude i možnost návratu do soutěže. Při nedokončení etapy budou moci posádky využít tzv. žolíka, v takovém případě ale zbytek soutěže pojedou v oddělené klasifikaci (tzv. Explorer).

Kalendář Rallye Dakar 2020

Závod se sice koná až v lednu 2020, už dlouho předtím ale mají pořadatelé co na práci. Do 1. listopadu musí být registrovány posádky, což už je za dva týdny. Na začátku prosince (konkrétně 5. a 6.) pak bude následovat kontrola techniky na francouzském okruhu Circuit du Castellet.

Ve stejné době se pak budou vozidla evropských posádek naloďovat v přístavu Marseille, odkud poté vyrazí do přístavu Jeddah, kam dorazí na začátku ledna 2020. Poté bude následovat technická přejímka a generální briefing před závodem (3. ledna). Na odpoledne 4. ledna je pak plánován slavnostní start, o den později posádky vyrazí na první stage.

České posádky: Ve znamení změn

Na dakarskou rallye se samozřejmě i přes přesun do jiné destinace chystají také české posádky. Mezi týmy v kategorii kamionů opět nebude chybět ani Buggyra International Racing, se svojí závodní Tatrou. Na rozdíl od minulých let však za ni patrně nebude startovat Martin Kolomý. „V tuto chvíli má kompletně pozastavenou závodní a marketingovou činnost z důvodu opakovaného nerespektování dohod mezi týmem a pilotem,“ informoval v červnu po testování v Tunisku mentor týmu Martin Koloc. Stáji vadila Kolomého disciplína, která podle názoru vedení rozhodla o jeho neúspěších v předchozích ročnících Dakaru.

Od té doby Buggyra ohledně posádek pro Dakar 2020 mlčí. Jistotou je tak jen to, že za Buggyru v nadcházejícím ročníku pojede posádka Martina Šoltyse. Ten se Dakaru účastnil již dvakrát. Tým přiznává, že mu chybějí jezdci, a tak řeší budoucnost. Pro rok 2021 navíc jedná s Tatrou o zcela novém speciálu, vyloučen ale není ani přesun do jiné kategorie, třeba bugin.

„V této chvíli není rozhodnuto, jestli pojede druhé auto nebo ne, protože nás dneska zajímá hlavně Dakar 2021, 22, 23 a dál. Připravujeme zásadní upgrade a posun týmu na rok 2021,“ řekl k tomu v létě Martin Koloc.

Změny očekávejme také v týmu Big Shock Racing nadaného Martina Macíka mladšího. Ten léta na Dakar jezdil s vozem Liaz, letos však přesedlá na speciál značky Iveco. Frantu, jak přezdíval dosavadní liazce, tak střídá Karel. „Karel je tvrdší, s novým tlumením, změnilo se šasi, máme čumák, sedíme za předními koly. Bude se mi trochu jinak řídit a zároveň se změní výhled z kabiny. Zůstává manuální převodovka, stávající motor Iveco a spousta dalších vyzkoušených věcí,“ říká o voze Macík mladší. O pohon 6.950 mm dlouhého Iveca se postará motor o výkonu 1.100 koní a točivém momentu 4.500 N.m.

S Karlem už si Macík vyzkoušel Rallye du Maroc, jakožto generálku před Dakarem 2020. „Po Maroku můžu říct, že s Karlem se dá letět mnohem rychleji než s Frantou. Ještě na něm musíme trochu zamakat, třeba na podvozku, ale je znát, že jsme zase o generaci dál,“ řekl Macík po marocké rallye.

Závodu se mimochodem zúčastnil i Jaroslav Valtr, rovněž se speciálem Iveco vyvinutým stájí Big Shock Racing, a tak je možné, že i jméno tohoto bývalého jezdce Buggyry uvidíme na startovní listině nadcházejícího Dakaru. V barvách Big Shock Racing by mimochodem opět měl jet i motocyklový jezdec Jan Brabec.

Naopak nejistá je na nadcházejícím Dakaru účast Martina Prokopa. Ten těžce havaroval na letošní Rallye du Maroc, což znamenalo nejen zničení jeho závodního speciálu, ale také těžké zranění Prokopova spolujezdce Jana Tománka, který musel bojovat i s hematomem na mozku. „Takhle těžkou nehodu jsem ještě nikdy neměl. Ale Dakar teď vůbec není na pořadu dne. Důležité je, aby byl Jenda v pohodě. Když jsem ho při nakládání do letecké ambulance viděl naposledy, nevypadal vůbec dobře. Teď jde hlavně o něj,“ řekl Prokop bezprostředně po nehodě.

V kategorii automobilů by naopak neměli chybět Boris Vaculík (Ford F-150) nebo Miroslav Zapletal, který aktuálně střídá starší Hummer H3 Evo a novější Ford F-150 Evo.

Na závod se chystá rovněž severočeský tým MKR Technology, jehož dílna na Dakar 2020 vyšle hned kvarteto závodních kamionů. Jeden z nich bude přitom opravdu speciální, jelikož se bude jednat o hybrid!

„Pomocí týmu Riwald se nám podařilo jako prvním na světě postavit hybridní rallye kamion. Díky podepsané smlouvě jsou před námi tři roky jistoty, že můžeme na celém konceptu dále pracovat a vyvíjet ho, což nám dává určitý klid a prostor se dále zlepšovat. Cílem je dostat se do elitní pětky,“ sdělil představu a shrnul aktuální situaci šéf židovického týmu Mario Kress.

Do hybridu nesoucí označení Renault C460 usedne pilot Gert Huzink z týmu Riwald Dakar. Jeho týmový kolega Pascal de Baar pojede s trambusovým speciálem Renault K520. Stejný vůz povede při své dakarské premiéře jezdec Richard de Groot z týmu Firemen Dakar Team. A s typicky červeným kamionem s „čumákem“ zvaným Sherpa pojede stálice týmu Mammoet Rallysport Martin van den Brink.

„Zaměříme se zejména spolehlivost kamionu a jednotlivých systémů, protože jedině Dakar přinese spoustu situací, které běžně nenasimulujeme. Můžeme klidně zjistit, že systém není dostatečně chlazen, možná také chlazení baterie nebude dostatečné a bude třeba ho z bezpečnostního hlediska vypnout. Každý večer budeme muset s maximální precizností analyzovat data pro další den. Po návratu budeme chytřejší a budeme vědět, co nás trápí a na co se více zaměřit. Každá nová technologie přináší velká úskalí a teď je hodně brzy říci, jak velký posun to je, ale věřím, že do dvou tří let to bude zlepšení o nějakých třicet procent. Teď musíme postupovat pomalu,“ říká k účasti hybridu Kress.

Na startu pak nebude chybět ani Aleš Loprais, který tentokrát využije navigátora znalého prostředí Arabského poloostrova, a to konkrétně Khalida Al-Kendiho. „Kvůli jazykové vybavenosti a znalosti místních podmínek pro následující Dakar budu spolupracovat s Khalidem Al-Kendim,“ vysvětluje tento krok sám Loprais, který je zatím tajemný o voze, který na Dakaru 2020 nasadí. Více se prý dozvíme již brzy.

Zahraniční posádky: Jaké hvězdy uvidíme?

Dakar ale není jen o českých posádkách, závod na start opět přivede i mnohé slavné jezdce z ostatních zemí. Hvězdou světového formátu je dvojnásobný mistr světa ve Formuli 1 Fernando Alonso, který by se Dakaru 2020 měl zúčastnit v barvách Toyota Gazoo Racing.

Alonso v Dakaru? Nebyl by prvním jezdcem F1, jeden to zkusil s tatrovkou

Jeho účast však nadále není definitivně potvrzená, po nepříliš úspěšné Rallye du Maroc, kterou Alonso dojel až na šestadvacátém místě ve své kategorii, se španělský závodník rozhoduje, zda se Dakaru nezúčastnit až v roce 2021, aby nabral ještě dostatek zkušeností na jiných cross-country závodech. Nejpozději se jeho rozhodnutí dozvíme 24. října, kdy má Toyota oznámit svoji jezdeckou sestavu pro nadcházející Rallye Dakar.

To ruský Kamaz už svoji jezdeckou sestavu prozradil. Trojici Eduard Nikolajev, Andrej Karginov a Dmitrij Sotnikov tentokrát doplní Anton Šibalov, který se na Dakar vrací po roční přestávce. Místo v sestavě naopak tentokrát nezbylo na Ajrata Mardějeva, vítěze Dakaru 2015.

Silně pak složení týmu promění Petronas Team de Rooy Iveco. Oproti letošní sestavě zůstane v týmu jen jeho majitel Gerard de Rooy, který by s ohledem na své zkušenosti měl hrát roli jedničky. Doplní ho Janus van Kasteren, Michiel Beckx, Vick Versteijnen a Albert Llovera. Dosud však není jasné, s jakým speciálem de Rooy pojede. O nasazení Iveca Powerstar Evo4 s nezávislým zavěšením chce teprve rozhodnout.