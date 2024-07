Páté kolo u vozu? Tahle Tatra 613 vznikla právě kvůli němu

Speciální Tatra 613-3 TRT – „Tatra Runway Tester“ – pro zjišťování přilnavosti ranvejí oslavila 35 let. Vyvinuli ji proto, že vláda nechtěla utrácet za techniku ze Západu.

Když o vás někdo řekne, že jste páté kolo u vozu, není to moc lichotivé označení – jste totiž zbyteční. Můžeme polemizovat o užitečnosti plnohodnotného pátého kola coby rezervy, na významu idiomu to však nic nezmění. Existuje nicméně jedno auto, jehož jízdy smyslem je právě používání pátého kola, a to dokonce auto československé – Tatra 613-3 TRT.

Ta písmena znamenají „Tatra Runway Tester“, tedy „Zkoušeč ranvejí“. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO, International Civil Aviation Organization) totiž nařídila, že od roku 1989 musí mít mezinárodní letiště zařízení schopné měřit adhezi na vzletových a přistávacích drahách.

Jelikož socialistická vláda nechtěla utrácet nedostatkové devizy na pořízení měřicího stroje ze zahraničí, zaúkolovala brněnské pracoviště Výzkumného ústavu dopravního v Žilině, a to už v polovině 80. let. Ten do roku 1989 vyvinul systém s pátým kolem umístěným za sedačkou řidiče, které mohlo být poháněno hydrostatickým převodem od motoru.

Ten nebyl kromě dodatečného kompresoru pro ovládání či pohon měřicího kola ničím odlišný od běžné produkce – byl to 3,5l vzduchem chlazený vidlicový osmiválec o výkonu 124 kW a točivém momentu 270 Nm, který dokázal rozjet speciál na 180 km/h. Doporučené rychlosti měření byly 65, 96 a 130 km/h, což zhruba odpovídá 40, 60 a 80 mílím v hodině.

Po spuštění kola na ranvej pomocí hydraulické vzpěry se dal upravovat jeho přítlak v rozmezí 250–1000 newtonů. Místo pravé zadní sedačky byla nádrž na vodu, druhá byla pod přední kapotou, a to proto, aby vůz zvládl zkrápět dráhu pro změření adheze na mokru. Celkem byla zásoba vody 400 litrů.

Čidla umístěná na měřicím kole zjistila síly, následně z nich počítač na palubě vypočítal součinitel podélného tření a tyto informace mohla osádka vozu rovnou předávat řídícím letového provozu. Ti posílali informace blížícím se pilotům, kteří mohli podle toho správně nastavit ABS.

Na jaře roku 1989 vznikly celkem tři kusy Tatry 613-3 TRT; speciál tedy nedávno oslavil 35 let. Po představení na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se jednalo o prodeji do dalších zemí východního bloku. Jenže ten se na podzim 1989 rozpadl, takže další kusy už nikdy vyrobeny nebyly. Jeden z těch existujících je občas k vidění v kopřivnickém muzeu automobilky Tatra.