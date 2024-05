Péče o auto před sezonou: Pět kroků

Auto má mnoho společného s živým organismem. Aby fungovalo, potřebuje pravidelnou údržbu. Nemusí to být nic zdlouhavého. Stačí zvládnout pět základních věcí.

Pneumatiky

Jsou stejně důležité jako boty. „Pneumatiky jsou jedním z nejpodstatnějších prvků bezpečnosti auta. Pokud jsou ve špatném stavu, hrozí riziko smyku, aquaplaningu nebo nedobrzdění před překážkou. Dbejte proto na výběr správných pneumatik – letních, zimních. Při výměně je klíčová teplota. Když je průměrně vyšší než sedm stupňů Celsia, zimní pneumatiky ztrácejí svou účinnost a letní pneumatiky právě tehdy na účinnosti získávají,“ říká David Pelánek, instruktor bezpečné jízdy Polygonu Brno.

„Jednou z nejčastějších chyb je nesprávná kontrola tlaku v pneumatikách, zejména při kolísání teplot, což může výrazně ovlivnit jízdní vlastnosti a zvýšit riziko nehody. Kromě tlaku je dalším klíčovým prvkem hloubka dezénu pneumatik. Obecně platí, že čím hlubší je dezén, tím více vody dokáže odvést. V neposlední řadě je kromě mechanického opotřebení důležité sledovat také stáří. S přibývajícími roky ztrácí pneumatika pružnost a přilnavost,“ dodává David Pelánek.

Podvozek

Mytí karoserie je již běžná věc, ale většina řidičů zapomíná na podvozek. V ideálním případě by se měl umývat celoročně, protože je neustále atakován nečistotami na silnicích, ať jsou to prach, drobný štěrk či další nečistoty jako třeba zbytky provozních kapalin. Odborníci ze servisů doporučují zvolit myčku, která nabízí možnost tlakového předmytí, ať už strojního, nebo ručního, a mytí podvozku. Najdete je třeba u většiny mycích programů na čerpacích stanicích Shell.

Pokud se podvozek pravidelně nemyje, materiály začnou časem korodovat, gumové díly více ztvrdnou, jsou slabší a méně odolné. Pokud se podvozek nečistí, nemusí být časem plně funkční. „To, že podvozek nebyl pravidelně udržovaný, poznáme v dílně například při seřizování geometrie kol. Pohyblivé díly se nedají rozhýbat, musí se vyměnit, čímž se cena za opravu navyšuje,“ vysvětluje Michal Beneš, šéf divize Customer Support BMW ČR.

Motor a palivo

Květen bývá pro motor náročným obdobím kvůli střídání nižších a vyšších teplot v krátkém čase. Během studeného rána je motor podchlazený, následně se rychle ohřeje a poté znovu zchladne. To samé platí pro palivo, jehož nízká teplota po nastartování velmi rychle vystoupá. To vyvolává podobný efekt jako při pečení nedokonale rozmrazeného masa – na povrchu zuhelnatělé a uvnitř syrové.

Na klíčových částech motoru, jako jsou vstřikovače paliva a sací ventily, se tak ještě více vytvářejí karbonové usazeniny, které snižují účinnost spalování paliva, snižují výkon motoru a také zvyšují spotřebu paliva. Usazeniny se však tvoří ve všech ročních obdobích, a proto je vhodné čistit motor pomocí kvalitního aditivovaného paliva celoročně.

„Karbonové usazeniny mohou vznikat v důsledku nedokonalého spalování nafty nebo benzinu v průběhu celého roku. Z dlouhodobého hlediska mohou usazeniny snižovat výkon motoru a zvyšovat spotřebu paliva. Proto by měl být motor ošetřován kvalitním aditivovaným palivem, aby v něm probíhal proces čištění těchto usazenin kontinuálně. Ideálním řešením je například nová generace paliv Shell V-Power, která stoprocentně čistí klíčové části motoru od usazenin, snižuje spotřebu paliva a plně omlazuje výkon motoru. Alternativou pro udržení čistoty motoru je také Shell FuelSave,“ říká Markéta Jakoubková, manažerka kvality paliv Shell. Tuto péči zvládne úplně každý, protože tankovat musí všichni majitelé spalovacích motorů.

Kapaliny

Provozní kapaliny by se měly kontrolovat alespoň vizuálně. Jakmile pominou poslední jarní mrazíky, co nejdříve vyměňte zimní směs v ostřikovačích a nalijte do nich směs letní, která pomůže odstranit zbytky hmyzu z čelního skla a světel. Čisté čelní sklo vám zajistí nejen dobrý výhled na silnici, ale také správnou funkci vašich jízdních asistentů. Obojí je důležité pro bezpečnou jízdu. Chladicí a brzdovou kapalinu i další provozní kapaliny včetně stavu oleje vám zkontrolují v servisu. Sami si však můžete pohlídat alespoň jejich množství.

Úklid v hlavě

Kromě péče o auto je důležitá také pozornost za volantem. „Stačí, aby se objevilo první jarní sluníčko, a čerpací stanice a pneuservisy jsou plné pečlivých řidičů. Jenže na jarní úklid v hlavě zapomínáme. Teplé slunečné dny otupují pozornost, právě tu pozornost, jejíž nedostatek je nejčastější příčinou nehod. Buď nás trápí únava z odpoledního slunce, nebo nás rozptyluje spousta jarních aktivit, které pořádáme za volantem, vlastně pod volantem s telefonem v ruce,“ říká publicista Rastislav Chvála.

„Pokud se občas opozdíme s péčí o auto, máme šanci to napravit. Když se o vteřinu nebo dvě opozdíme s pohledem na silnici, napravit to nejde,“ uzavírá.